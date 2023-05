Este año ha sido fantástico para la música, pues muchas bandas y artistas se han lucido sacando rolas y discos espectaculares en los últimos meses. Sin embargo, hay quienes también vuelven después de un rato en silencio, como el caso de The Cure, que regresó a los escenarios para arrancar su esperada gira por Norteamérica.

Fue en diciembre de 2022 cuando la banda comandada por Robert Smith dio su más reciente presentación, en la OVO Arena Wembley en Londres, Reino Unido. Pero luego de varios meses de merecidas vacaciones y tomarse un descanso, The Cure volvió para iniciar con todo el tour que tienen programado por Estados Unidos y Canadá.

Robert Smith y The Cure estarán de tour por Estados Unidos este 2023/ Foto: Getty Images

The Cure arrancó su gira por Norteamérica con rolas nuevas y varias rarezas

Resulta que el pasado 10 de mayo, The Cure le dio banderazo a su gira por Norteamérica, la primera que arman de este lado del charco en siete años. Por supuesto que para iniciar como se debe, la banda tenía que aventarse un concierto memorable, y vaya que no decepcionaron, pues sorprendieron a todos los asistentes.

La primera fecha de este tour fue en el Smoothie King Center de Nueva Orleans,, Estados Unidos, donde como ya es una costumbre, The Cure se aventó un setlist larguísimo. Para que se den una idea, Robert Smith y compañía tocaron 29 rolas, entre las que incluyeron clásicos como “Boys Don’t Cry”, “Just Like Heaven”, “Friday I’m in Love”, “Pictures of You”, “Lovesong” y muchas más.

Sin embargo, el arranque de la gira de The Cure por Norteamérica llamó la atención por un par de cosas. Una de ellas fue que la banda desempolvó un par de rarezas, “A Thousand Hours” y “Six Different Ways”, rolas de los discos Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me y The Head on the Door respectivamente, las cuales no tocaban desde 1987.

The Cure también aprovechó para volver a tocar rolas nuevas

Pero además de sacar canciones del baúl de los recuerdos, The Cure también aprovechó este concierto en Nueva Orleans para volver a echarse rolas nuevas que han sonado en sus últimos shows, como “Alone”, “A Fragile Thing”, “And Nothing Is Forever”, “Endsong” y “I Can Never Say Goodbye”. Y sí, esto nos hace pensar que probablemente, su siguiente disco está a la vuelta de la esquina.

Por ahora, la banda se aventará toda esta gira por Estados Unidos y Canadá hasta julio de 2023. Sin embargo no se nos olvida que Robert Smith confirmó en sus redes sociales que volverán a México y Latinoamérica este año, así que solo es cuestión de esperar a que anuncien estas esperadas fechas. ¿Están listos para el regreso de The Cure a México?