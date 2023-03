En tiempos actuales el tener dinero para comprar boletos de conciertos ya no es garantía de que uno pueda conseguir su entrada, pues en los últimos meses se ha visto cómo los revendedores se aprovechan de la desesperación de los fans. Algo que The Cure quiere evitar en su tour de 2023.

Este mes de marzo Robert Smith y compañía anunciaron una serie de conciertos para el Shows Of A Lost World Tour 2023, el tour de 2023 con el que The Cure recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá para promocionar su nuevo disco de estudio.

Robert Smith y The Cure estarán de tour por Estados Unidos este 2023. Foto: Getty Images

The Cure hará un tour por Norteamérica este 2023

‘Songs of a Lost World’ es el disco que The Cure lanzará este año después de más de 14 años de ausencia musical. Una razón bastante poderosa para que los fans se emocionen –y también se preocupen– por conseguir boletos y ver a la banda inglesa en su tour de 2023.

Aunque en países como México y otros de Latinoamérica aún ni se anuncian los conciertos del tour 2023 de The Cure, muchos ya piensan cómo le harán para alcanzar boletos y evitar la reventa. Si es su caso no se apuren que la banda ya tiene todo pensado.

The Cure anunció varias medidas para evitar la reventa de boletos en su tour 2023. Foto: Getty Images

The Cure anunció algunas medidas para evitar la reventa en su tour de 2023

A través de un comunicado posteado este 10 de marzo, The Cure anunció que con tal de que los fans puedan asistir a su tour 2023 acordaron algunas medidas con los promotores de sus shows para quitarle poder a los revendedores.

En el escrito la banda de Robert Smith menciona que buscan los conciertos de su tour 2023 sean accesibles para todos los fans, por lo cual cuentan con “una gama muy amplia (y creemos que muy justa) de precios en cada concierto”.

Los boletos para los conciertos de The Cure serán accesibles. Foto: Getty Images

Los boletos del tour 2023 de The Cure no serán transferibles

De acuerdo con The Cure, para ayudar a minimizar la reventa las entradas para las fechas de su tour 2023 no serán transferibles. O sea, que la persona que los compre será quien pueda acceder al recinto en cuestión. Algo con lo que esperan los precios de sus shows no se disparen.

“Desgraciadamente, a pesar de nuestro deseo de proteger los bajos precios de las entradas para los fans, los estados de Nueva York, Illinois y Colorado lo ponen muy difícil, ¡de hecho tienen leyes que protegen a los revendedores!”, detalló The Cure en sus medidas para evitar la reventa en su tour 2023.

Fechas de The Cure en Estados Unidos para el tour de 2023. Foto: The Cure

Y piden a sus fans que vendan su boleto sólo si no pueden asistir

“Para los espectáculos que se celebren en estos estados, pedimos a los fans que se compren o vendan las entradas entre sí a través de sistemas de intercambio de entradas de valor nominal como twickets.Live y cashortrade.Org“, mencionó The Cure sobre los boletos de su tour 2023.

“Los fans deben evitar comprar entradas revendidas a precios inflados por revendedores, y los sitios web que alojan a estos revendedores deben abstenerse de revender entradas para nuestros conciertos”, enfatizó la banda británica.

The Cure dio a conocer su plan para evitar la reventa de boletos. Foto: The Cure.

The Cure tendrá precios accesibles en su tour de 2023

Esta información llega después del brindado por la revista Rolling Stone, quien mencionó que en recintos como el Hollywood Bowl de Los Ángeles, no habrá boletos ‘platino’ o con ‘precios dinámicos’. Algo que al parecer The Cure aplicará en todos los shows de su tour 2023.

A eso hay que agregarle que en cada ciudad habrá preventas exclusivas para fans verificados, por lo que The Cure da esperanza a sus seguidores de hueso colorado que buscan verlos este año. ¿Qué les parece?