The Doors es una de esas bandas que muchos conocimos gracias a nuestros abuelos, papás o tíos. Sin embargo, más allá de ser un gusto heredado, esta agrupación tenía una enorme mística gracias a su música e imagen. Pero también a su frontman, Jim Morrison, y sobre todo a las grandes rolas que compusieron durante los casi ocho años que estuvieron juntos.

Y sin duda, “Light My Fire” es una de sus obras maestras, una verdadera joya que representa la esencia y sonido de los primeros años de la banda. Esta es una canción sumamente fascinante, aunque en su momento no se salvó de la polémica y la censura por parte de ese sector conservador en Estados Unidos de los años 60 que incluso hizo que el ‘rey lagarto’ protagonizara un momento épico.

La composición de “Light My Fire”

El 24 de abril de 1967 y después de estrenar “Break On Through (To The Other Side)”, The Doors lanzó esta rola como el segundo sencillo de su álbum debut homónimo. Gran parte de este temazo fue compuesto por el guitarrista Robby Krieger, quien quería escribir sobre uno de los elementos: fuego, aire, tierra o agua y eligió el primero para la letra. Sin embargo, Jim Morrison lo animó a crear algo interesante e universal:

“Vivía con mis padres en Pacific Palisades; tenía mi amplificador y mi guitarra SG. Le pregunté a Jim sobre qué debía escribir. Me dijo: ‘Algo universal, que no desaparezca dentro de dos años. Algo que la gente pueda interpretar por sí misma’. Me dije que escribiría sobre los cuatro elementos; tierra, aire, fuego, agua, elegí el fuego, ya que me encantaba la canción de los Stones, ‘Play With Fire’, y así fue como surgió”. Declaró Robbie Krieger en una entrevista

Krieger ideó la melodía y escribió la mayor parte de la letra –de hecho, fue la primera rola que terminó por completo–, y en sus palabras, trata de dejar atrás las inhibiciones en las llamas de la pasión. Aunque eso sí, los demás integrantes de la banda también aportaron muchas cosas a “Light My Fire”. Morrison creó la segunda estrofa (la que dice “our love become a funeral pyre” y representa los temas favoritos de Jim, la vida y muerte), mientras que Ray Manzarek compuso la introducción de órgano y John Densmore le dio ese toque latino y jazz al ritmo que les hacía falta.

Este fue el primer hit en la carrera de The Doors y no le encantaba a Jim Morrison

Esta canción se convirtió en el primer éxito de The Doors y los lanzó al estrellato, pues antes eran un grupo underground popular de Los Ángeles, pero “Light My Fire” llamó la atención de muchas personas. En su disco debut, la rola dura 6:50, lo cual era muy largo para tocarla en la radio, es por eso que Elektra Records –el sello de la banda– encargó una versión más corta a la que le quitaron los solos. Sin embargo, los fans se quejaron y le pidieron a los DJ’s que la pusieran completita, siendo de los primeros sencillos de esta duración en sonar masivamente.

Aunque este tema hizo que el mundo conociera a Robbie Krieger, Ray Manzarek, John Densmore y Jim Morrison, a este último no le encantaba la rola. ¿La razón? Bueno, pues el ‘rey lagarto’ escribió en sus diarios que no le gustaba y que odiaba interpretarla. También parece que le enojaba que la popularidad de la agrupación se derivara de este single, pues solo participó en una pequeña parte de la composición, además de criticar algunas palabras de la letra que crean rimas bastante básicas pero efectivas, como: fire, liar, higher, mire y pyre.

El polémico incidente en el show de Ed Sullivan

Como ya lo comentábamos antes, Jim Morrison nos regaló un momento épico con “Light My Fire”. El 17 de septiembre de 1967, The Doors fueron invitados a tocar al Ed Sullivan Show, uno de los programas más populares de Estados Unidos y que vio la primera presentación en Norteamérica de The Beatles. Así que como verán, esta era una oportunidad de oro para que la banda terminara de consagrarse.

Sin embargo, había un pequeño detalle. Resulta que la producción les impuso una condición para presentare: que cambiaran partes de la letra, específicamente la línea que dice “girl, we couldn’t get much higher” a “girl, we couldn’t get much better”. Esto porque obviamente, la frase tenía una connotación hacia las drogas y el sexo. La agrupación accedió y prometió hacerlo, pero las cosas se salieron de control cuando salieron al aire.

The Doors tomaron sus lugares en el set adornado con un montón de puertas, comenzaron a tocar “Light My Fire” y todo parecía normal. Pero Jim Morrison cantó la línea original de la rola, pues supuestamente estaba nervioso por aparecer en la televisión nacional que se le olvidó cambiarla como habían quedado (aunque Robbie Krieger se río cuando el vocalista se equivocó)

A pesar de los aplausos del público, Ed Sullivan estaba tan molesto que se negó a saludar de mano a Morrison cuando bajó del escenario y desde ese momento, la banda quedó vetada de aparecer de nuevo en el show. Aún así, este fue un momento transgresor que seguramente marcó a aquellos que lo vieron en vivo.

La última canción que tocaron como banda

Lamentablemente, “Light My Fire” también tiene un significado triste para los fans de The Doors, pues formó parte el último concierto que dieron junto a Jim Morrison. El 12 de diciembre de 1970, la banda se presentó en The Warehouse en Nueva Orleans. En aquella ocasión tocaron 20 canciones, entre ellas es el hit que los lanzó a la fama, aunque el show terminó de forma abrupta pues el comportamiento errático del ‘rey lagarto’ –quien se subía ebrio a cantar– llegó a tal punto que aventó el micrófono antes de terminar con “The End”.

Por si esto no fuera suficiente, este rolón formó parte de la última presentación que dieron Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore como agrupación, ya que tras la muerte de Morrison el 3 de julio de 1971, continuaron como trío. El 10 de septiembre de 1972, los integrantes sobrevivientes tocaron en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, cerrando con este tema tan importante la carrera de una de las mejores bandas de los años 60 y de la historia.