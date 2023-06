The Hives rompen el aburrimiento de oficina con su nueva rola "Countdown to Shutdown"

Algunas bandas han aprovechado el 2023 para hacer su regreso triunfal con nueva música y una de ellas viene desde Suecia para volver a volarnos la cabeza. Ahora, The Hives lanza “Countdown to Shutdown” con todo y su video oficial.

Esta nueva rola llega como el segundo adelanto de lo que será su nuevo disco The Death of Randy Fitzsimmons, listo para llegar a nuestras vidas el próximo mes de agosto. ¿Listos para el lanzamiento o qué?

The Hives. Foto: Cortesía prensa/Ebru Yildiz.

The Hives lanza “Countdown to Shutdown”

Más de 10 años tuvieron que pasar para que la icónica banda de garage-rock volviera con un nuevo material discográfico. Fue el pasado mes de mayo cuando la banda compartió la canción “Bogus Operandi”, con la que oficialmente anunciaron su nuevo álbum.

The Death of Randy Fitzsimmons se lanzará el próximo 11 de agosto y para ir calentando el asunto rumbo a ese material, The Hives lanza “Countdown to Shutdown” con un video que disfrutarán los fans godínez que les late poner música en la oficina.

Imagen del nuevo video de The Hives. Foto: Captura de YouTube.

Esta nueva rola trae todo lo que nos agrada en una rola de The Hives: guitarras garajeras de primer nivel, la rasposa y poderosa voz de Pelle Almqvist, y mucha energía de por medio que, en esa ocasión, servirá para quitarle al aburrimiento a esas largas y tediosas horas de oficina que a veces nos consumen.

¿Por qué lo decimos? Pues porque el video precisamente retrata esa temática cuando vemos al jefe de una oficina mientras pierde el control en medio de su espacio de trabajo, donde los demás empleados están bien metidos en su chamba. Luego aparece la banda y vaya desmad… lío que arman en el edificio.

The Hives lanza “Countdown to Shutdown” y la verdad es que se escucha a que este será uno de los regresos más geniales de este año cuando toquen hacer los listados de lo mejor del 2023… Aquí les dejamos el video.