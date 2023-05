The Hives anuncian su primer disco en una década con la rola "Bogus Operandi"

Si algo tenemos qué agradecerle al 2023 es que nos ha dado música grandiosa. En lo que va del año, muchas bandas y artistas se han rifado sacando rolas y discos rifados. Sin embargo, también tenemos varios regresos esperados, como el caso de The Hives, que vuelven con rola y el anuncio de un nuevo disco después de una década.

Como recordarán, fue en 2012 cuando la banda sueca estrenó su más reciente material discográfico, Lex Hives. Desde entonces, se han dedicado a tocar por todo el mundo (incluido México) y aunque estuvieron sacando varios sencillos durante todo ese tiempo, la verdad es que ya queríamos que The Hives regresara con un álbum fresquecito.

Pelle Almqvist tocando con The Hives en el Corona Capital Guadalajara 2022/Foto: Stephania Carmona

The Hives están de vuelta con su primer disco en más de 10 años

En los últimos días, The Hives han estado muy activos en sus redes sociales, armando posts donde insinuaban que por fin estaba listo su nuevo disco. Pero este 2 de mayo y luego de 10 años de espera, esta bandota que tanto queremos por fin confirmó que regresarán con su siguiente álbum de estudio y hasta sacaron una rola.

Resulta que los suecos confirmaron que este 2023 estrenará The Death of Randy Fitzsimmons, su sexto material discográfico que incluirá 12 rolas completamente nuevas producidas por Patrik Berger (Lana Del Rey, Robyn, Charli XCX). Y para calentar motores, The Hives lanzó el primer sencillo de este álbum, “Bogus Operandi”, una canción llena de distorsión y riffs ponchados que nos demuestra que el rock sigue vivo y latiendo.

Esta es la portada de ‘The Death of Randy Fitzsimmons’, el nuevo disco de The Hives/Foto: Disques Hives

Sobre este nuevo álbum de estudio, el vocalista de The Hives, Howlin’ Pelle Almqvist dijo que no evolucionaron o intentaron cambiar su sonido. Al contrario, pulieron lo que mejor saben hacer: tocar rock and roll puro para armar el moshpit y mover la cabeza como si no hubiera un mañana.

“No hay madurez ni nada de esa mi*rda, porque ¿quién demonios quiere rock’n’roll maduro? Creo que ahí es donde la gente se equivoca. ‘Es como rock’n’roll pero adulto’, ¡nadie quiere eso! Eso es literalmente quitarle lo bueno. El rock’n’roll no puede crecer, es un adolescente perpetuo y este álbum se siente exactamente así, lo que se debe a nuestra emoción, y no puedes fingir esa mi*rda“. Dijo el líder de The Hives en un comunicado sobre su nuevo disco

The Hives también estrenaron el video de “Bogus Operandi”

Por último pero no menos importante, The Hives también estrenó el video oficial de “Bogus Operandi”, el cual contó con la dirección de Aube Perrie (quien ha trabajado con artistas como Harry Styles, L’Impératrice, Megan Thee Stallion y más). En este clip vemos a la banda en medio de una historias de terror (un tanto gore) que probablemente les quite el sueño macizo.

Anoten muy bien la fecha en su calendario porque The Death of Randy Fitzsimmons, el nuevo disco de The Hives estará disponible el próximo 11 de agosto. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completito, chequen a continuación el videoclip de “Bogus Operandi” y el tracklist del álbum.

Tracklist de ‘The Death of Randy Fitzsimmons’

1. “Bogus Operandi”

2. “Trapdoor Solution”

3. “Countdown To Shutdown”

4. “Rigor Mortis Radio”

5. “Stick Up”

6. “Smoke & Mirrors”

7. “Crash Into The Weekend”

8. “Two Kinds Of Trouble”

9. “The Way The Story Goes”

10. “The Bomb”

11. “What Did I Ever Do To You?”

12. “Step Out Of The Way”