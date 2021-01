¡Sorpresa! The Killers se voló la barda lanzando una épica rola nuevecita

Vaya, vaya, parece que el 2021 nos traerá un montón de sorpresas musicales. Sí, tenemos muy en mente que en un buen rato no iremos a un concierto o festival en vivo, pero nuestras bandas favoritas se siguen rifando en estos tiempos tan complicados estrenando canciones y preparando sus próximos lanzamientos. Y aunque todos le echan ganas, estamos seguros de que nadie se luce tanto con sus fans como The Killers.

Como recordarán, el año pasado Brandon Flowers y Ronnie Vanucci Jr. nos sorprendieron lanzando su sexto material discográfico, Imploding the Mirage. Tuvimos que esperar casi tres años para que la banda de Las Vegas volviera con rolas recién salidas del horno bajo el brazo, pero todo valió la pena porque al final entregaron uno de los mejores discos del 2019 y sobre todo, dejaron abierta la posibilidad de estrenar otro disco en un futuro no tan lejano.

The Killers se rifan con una rola nueva

Hace algunos días, The Killers sorprendieron a propios y extraños cuando compartieron varias imágenes en un estudio de grabación. Pero más allá de dejarnos con el ojo cuadrado con la posibilidad de escuchar su siguiente álbum de estudio, llamó la atención que por ahí se encontraba el buen Dave Keuning, quien se tomó un descanso del grupo en 2017 para lanzar su proyecto solista, el cual incluso presentó en el Corona Capital del 2019.

Pero mientras esperamos a que nos aclaren qué es lo que está pasando dentro de la banda, ellos no pierden el tiempo. Resulta que Brandon Flowers y compañía acaban de estrenar una versión de lujo de Imploding the Mirage que de acuerdo con SPIN, incluye tres canciones extra que no aparecieron en la edición normal. Entre ellas tenemos otra toma de “Caution” y una versión acústica de “Blowback”, pero eso no fue todo.

Bajita la mano, The Killers también lanzaron una canción nuevecita llamada “C’est La Vie”. Si bien el disco tenía un sonido que asemejaba al rock de estadio que el grupo nos mostró desde Hot Fuss, en esta rola nos presentan un ritmo más íntimo y familiar, donde parece que Brandon nos canta al oído. Y debemos reconocer la enorme instrumentación alrededor de los poco más de tres minutos de duración, así como los coros épicos casi en la parte final.

Mejor no les contamos más. Dejen lo que están haciendo, corran por sus audífonos, trépenle al volumen y alegren su día escuchando a continuación “C’est La Vie”, la nueva rola de The Killers: