¡The Killers por fin estrenó ‘Imploding the Mirage’ y rompieron el internet!

¡Por fin! La cuarentena nos ha parecido eterna con tantos días encerrados en casa, pero por ahí dicen que no hay plazo que no se cumpla y después de muchos meses de espera este 21 de agosto The Killers estrenó su tan ansiado sexto álbum de estudio, Imploding the Mirage. Este álbum tenía que llegar a nosotros a mediados de mayo, pero gracias al coronavirus tuvimos que aguantarnos unos mesesitos más, casi tres.

Desde hace algunas semanas, Brandon Flowers, Ronnie Vanucci Jr. y compañía nos anticiparon este material discográfico estrenando un montón de sencillos, el primero de ellos fue “Caution”, donde pudimos darnos cuenta del sonido que la banda de Las Vegas manejaría en esta nueva etapa. Aunque claro, también aparecieron varias canciones que crearon expectativa

Poco a poco la banda nos mostró su nuevo sonido

Después vino “Fire In Bone”, una rola que le pega al funk con una vibra un tanto más oscura pero con ella, The Killers nos demuestra una vez más que tras años en la industria musical, aún tienen la capacidad de reinventarse. Más tarde llegó “My Own Soul’s Warning”, que tiene influencias del último álbum que lanzaron, Wonderful, Wonderful, y con la cual vuelven a esos sintetizadores pegajosos para crear ganchos que se te quedan en la cabeza.

Como cereza en el pastel y antes de que llegara Imploding the Mirage, el último sencillo que estrenaron fue “Dying Breed”, un tema épico y un verdadero himno de estadio de esos que sólo ellos saben componer. Y para rematar, horas antes de que se estrenara este álbum, Brandon y Ronnie armaron un livestream en sus redes sociales para platicar con sus fans y presentar un video más de “My Own Soul’s Warning”.

Pero por fin, podemos escuchar completito este disco y vaya que nos encontramos con varias –y gratas– sorpresas en él, pues además de regresar tras casi tres años sin lanzar música nueva, esta es una colección de canciones que cualquiera puede disfrutar. Además, dentro de este material hay dos colaboraciones muy interesantes, la primera es con la cantante canadiense de country, k.d. lang en “Lightning Fields” y la segunda con Weyes Blood para “My God”.

Mejor no les contamos más, si aún no escuchado Imploding The Mirage, se los dejamos a continuación para que se lo echen completito:

Los fans madrugaron para aventárselo de principio a fin

Por supuesto que los fanáticos de la banda de Las Vegas no pudieron aguantarse las ganas y desde la madrugada del 21 de agosto, muchos se desvelaron y no les importó andar modo zombie en la chamba con tal de ser los primeros en escucharlo. Y claro que hay y habrá muchas opiniones alrededor de Imploding the Mirage, pero la mayoría coincide en que este es uno de los mejores discos del 2020.

Con decirles que muchos se atreven a decir que The Killers salvó el año con este discazo, ¿será?. Aún es muy temprano para afirmar esto, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que se agradece que una banda de este tamaño nos regale música nueva justo en estos momentos tan complicados que estamos enfrentando. En fin, por acá les dejamos las mejores reacciones que dejó el lanzamiento de este álbum tan esperado:

El nuevo álbum de The Killers me devolvió las ganas de vivir, joyota pic.twitter.com/kGRq2jBRlT — Andrew (@NoelAndru) August 21, 2020

Yo escuchando el nuevo álbum de The killers 🤭 pic.twitter.com/uSuzCay0uA — Karen G.✌ (@MiissAtomic) August 21, 2020

Después de terminar de escuchar el poderosisimo nuevo álbum de The Killers ❤️ pic.twitter.com/A0W2b9JxNS — Indie Human (@indiehuman0) August 21, 2020

Brandon Flowers lo volvió a hacer. El disco de The Killers es lo mejor que me ha traído este año musicalmente hablando. 😍🥰😍🥰 pic.twitter.com/jrUVMO569J — Erni (@Erniochoa) August 21, 2020

El imploding the mirage es un perro discazo. The killers en cada álbum se superan. pic.twitter.com/wMxXM4m7HJ — FER (@feloga96) August 21, 2020

La nueva canción de The Killers con Weyes Blood es lo máximo pic.twitter.com/x4EaOPdbWU — ErnestoTell (@ErnestoTell) August 21, 2020

Gracias a The Killers por tanto, y perdón por tan poco 🥺. pic.twitter.com/NU2PBGN9zI — The Killers me salvó la vida 🤠 (@AngelPDeLeon) August 20, 2020

Yo escuchando el nuevo álbum de The killers pic.twitter.com/mXradY4fTu — Bryan (@Bryanlml3) August 21, 2020