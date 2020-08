¡Que se arme! The Killers tendrá una plática con sus fans antes de lanzar ‘Imploding the Mirage’

Desde el 2019, Brandon Flowers y The Killers se han dedicado a mover los hilos de emoción de todos sus fans. Durante meses hablaron de un nuevo material pero nada era claro. Después llegó noviembre y dieron la noticia que todos estaban esperando: un nuevo disco de nombre Imploding the Mirage.

Llegó el 2020 y junto con la locura que ya todos conocemos de memoria llamada pandemia, también llegaron nuevas cosas de la banda de Las Vegas. Con el anuncio de su nuevo disco fueron llegando algunos sencillos como “Caution” y “Fire In Bone”. Dos rolas que empezaron a subir la emoción de tener a Imploding the Mirage muy pronto en nuestros oídos.

Sin dejar mucho tiempo de espera, luego llegaron “My Own Soul’s Warning” y “Dying Breed”, un vistazo más a lo que llegará en menos de 24 horas. Lo han leído bien. Si no tienen la fecha tatuada en la frente, sepan que el nuevo disco de The Killers va a llegar en cuestión de horas. ¿Ya se emocionaron un poco más?

Por acá les tenemos mejores noticias aunque sea difícil de creer. Se las damos en dos partes. Primero, The Killers estará estrenando un nuevo video para “My Own Souls Warning”. Así es, un nuevo video. El 16 de julio, la banda lanzó junto con el sencillo un video en continuación al de “Caution”. Aquí vimos a una pareja de actores veteranos y su camino a la hora de grabar una película. Lo pueden ver más abajo. Pero ahora, parece que llega el video oficial para darle más emoción al lanzamiento de Imploding the Mirage.

Ahora va la segunda. El lanzamiento del video va a ser una especie de premiere global a través del Instagram oficial de The Killers. Pero ojo, además del lanzamiento del nuevo video, Brandon Flowers y compañía se quedaran un rato para platicar con todos sus fans. Esto lo anunciaron a través de un tweet hace unos momentos.

