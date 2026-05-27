The Killers tocarán en la final de la Champions League: Horario y dónde ver

Lo que necesitas saber: The Killers tocará en Budpaest unos minutos antes del silbatazo inicial de la final

“Del Tecate Pa’l Norte para el mundo”. Así The Killers que, a unas semanas de presentarse en el festival regio, estarán frente a los millones de espectadores de la final de la UEFA Champions League entre PSG y Arsenal.

Brandon Flowers en CDMX este 2024. Foto: The Killers (Instagram)

“Dijimos que sí, sin dudarlo”: The Killers

Con ayuda de nada menos que Sir David Beckham, la banda oriunda de Las Vegas aceptó el show que dará inicio antes de la final de la Champions, la cual se disputará en la Puskás Arena de Budapest este sábado 30 de mayo.

“Cuando nos pidieron que actuáramos en el espectáculo de inauguración de la final de la UEFA Champions League dijimos que sí sin dudarlo; algunos escenarios hablan por sí solos”, señaló The Killers en un comunicado donde anunció la presentación.

“Nos sentimos honrados de celebrar a los increíbles equipos y jugadores en lo que sin duda será un partido épico”.

¿A qué hora será el show de The Killers en la final de la Champions League?

Se dice y se cuenta que el show será corto, empezando unos 15 o 25 minutos antes del silbatazo inicial, es decir, por ahí de las 09:35 y 09:45 am. No te confíes, en una de esas empieza antes, así que la recomendación es estar pendiente desde al menos media hora o una hora antes de la final entre PSG y Arsenal.

¿Se podrá ver? Sí, UEFA anunció desde marzo que las televisoras con los derechos en cada país transmitirán el show previo sin restricción alguna (aquí te decimos dónde ver la final de la Champions League este año en México), además de que la presentación de The Killers estará disponible en UEFA.com y por el canal de Youtube de la misma UEFA.