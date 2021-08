The Kooks nos cuentan por qué grabaron el video de “She Moves in Her Own Way” en México

En estos tiempos tan raro que estamos viviendo, [email protected] nos hemos puesto a recordar esas épocas donde éramos felices y no lo sabíamos. Eso también aplica para muchas bandas y artistas quienes durante los últimos meses han aprovechado el momento para festejar aniversarios importantes. Tal es el caso de The Kooks, que este 2021 echaron la casa por la ventana para celebrar a lo grande los 15 años de su álbum debut.

Fue el 23 de enero de 2006 cuando Luke Pritchard, Hugh Harris, Max Rafferty y Paul Garred estrenaron su primer material discográfico, Inside In/Inside Out. Un álbum que además de servir como carta de presentación ante el mundo, les empezó a dar reconocimiento dentro de la escena alternativa del Reino Unido gracias a rolas como “Eddie’s Gun”, “”You Don’t Love Me”, “Sofa Song”, “Ooh La”, “Naive” y por supuesto, “She Moves in Her Own Way”.

The Kooks anda festejando los 15 años de ‘Inside In/Inside Out’

Y es precisamente de esa última canción de la que queremos hablar en esta ocasión. Además de ser una de las más populares en el repertorio de The Kooks y que de plano no puede faltar en ninguno de sus conciertos, tiene una historia bastante peculiar pues quizá muchos lo sepan o probablemente no, la banda completa viajó directamente a México para grabar el videoclip de este sencillo pero, ¿por qué eligieron nuestro país para filmarlo?

Aprovechando que andan bailando el vals por los 15 años de su álbum debut, tuvimos chance de platicar con Luke Pritchard y Hugh Harris, quienes además de contarnos absolutamente todo sobre Inside In/Inside Out, sus influencias, cómo fue grabarlo y lo que representa para su carrera, revelaron el inmenso amor que sienten por la cultura mexicana y que inevitablemente los trajo de este lado del charco para hacer algo muy especial.

El amor que la banda siente por México los hizo grabar acá

El 26 de junio de 2006, The Kooks estrenó “She Moves in Her Own Way” como quinto sencillo de su álbum debut. Rápidamente se posición dentro de las listas de popularidad en el Reino Unido, alcanzando el número 7 de las canciones más escuchadas de aquel país. Sin embargo, para continuar con la promoción de la rola tenían que lanzar un video, y fue ahí donde a Hugh Harris se le ocurrió venir a México, recordando la fascinación que siente por nuestro país.

“Estaba realmente obsesionado con México, aún lo estoy, amo la cultura mexicana. Es tan colorida, brillante, positiva, cariñosa y respetuosa y consciente de su historia. Tiene una rica conexión con su pasado y las cosas que ya no están con nosotros y celebran las cosas que están con nosotros de una manera extravagante, colorida, brillante, cariñosa y artística”.

La historia del video de “She Moves in Her Own Way”

Finalmente y luego de ponerse de acuerdo, The Kooks viajó hasta la emblemática ciudad de Tijuana, Baja California para filmar el videoclip de “She Moves in Her Own Way”, el cual contó con la dirección de Diane Martel (quien ha sido coreógrafa en videos como “Shiny Happy People” de R.E.M., ha estado a cargo de visuales como “Blurred Lines” de Robin Thicke y para artistas como The White Stripes, The Killers, Beyoncé, Christina Aguilera y más).

Según los propios integrantes de la banda, la idea era hacer algo divertido y no tan elaborado, un visual que capturara la esencia de la banda en unos cuantos minutos. Y la verdad es que lo lograron, porque se nota la química que existe entre ellos mientras se la pasan bastante bien dando la vuelta al norte de México. Pero mejor dejemos que Hugh nos cuente mejor cómo fue grabar este video y qué era lo que querían transmitir.

“El video fue solo una especia de idea espontánea sobre hacer un pequeño viaje a Tijuana y divertirnos y ser nosotros mismos. Hay una dinámica encantadora entre nosotros y no todo eso llegó al corte final, porque el video final era como estar en una boy band lo que sea, casi un poco tonto y juguetón, pero luego hay momentos intermedios en los que hay mucha compañía y camaradería. Ese fue un momento realmente bueno para nosotros”.

Entrevista con The Kooks

Por cierto, si quieren conocer más detalles sobre el Inside In/Inside Out de The Kooks, cómo fue grabarlo, qué era lo que estaba pasando en ese momento de sus vidas, todo lo que representa para la banda a 15 años de su lanzamiento y cómo es que planean festejar que regresarán próximamente a México, les dejamos a continuación la entrevista que tuvimos con Luke Pritchard y Hugh Harris porque la plática se puso buena.