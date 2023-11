Lo que necesitas saber: Si lo suyo es el rock originario de la tierra del fish and chips, definitivamente tienen que escuchar la propuesta de The Lathums

Hay quienes dicen que las mejores cosas surgen o aparecen cuando menos te lo esperas. Sin embargo, hay casos que demuestran que en efecto, las grandes ideas o pensamientos aparecen de la nada, y esto aplica en todos lados, incluso en la música. Y sin no nos creen, en esta ocasión les contaremos sobre The Lathums, un caso que confirma y hasta lleva ese concepto al siguiente nivel.

Es probable que no les suene el nombre de esta banda, porque llevan unos cuantos años dentro del mainstream. Sin embargo, se están perfilando para convertirse en uno de los nuevos estandartes del rock alternativo del Reino Unido, con un sonido vintage y muy british. Tanto así que han compartido escenario con The Killers… Pero si no los conocen, acá se los presentamos.

De hacer equipo en la escuela a The Lathums

La historia de The Lathums comienza en 2018, específicamente en la ciudad de Wigan, Greater Manchester, dentro del Reino Unido. En aquel año, Alex Moore, Scott Concepcion, Lewis Halliwell y Ryan Durrans se conocieron en The Music Project, una escuela especializada en música, arte, juegos y medio. Y el responsable de juntarlos fue un maestro, quien los puso en equipo para que entre todos, trabajaran en un proyecto que terminaría con un show en vivo.

Con lo que no contaban era que después de acabar con la tarea que les dejaron en clase, los cuatro descubrieron que tenían cosas en común. Es por eso que, tomando el nombre del lugar en el que tocaron por primera vez, decidieron armar una banda con Moore como vocalista y guitarra rítmica; Concepcion en la guitarra principal, coros y piano; Durrans en la batería y Halliwell en el bajo. Así nació este grupazo.

Los primeros cambios en el grupo y la rola que lo inició todo

Sin embargo, todavía ni siquiera componían una rola y vino su primer cambio importante, ya que Lewis dejó The Lathums. En su lugar entró Johnny Cunliffe, quien estudiaba en la escuela de teatro y dejó la actuación para dedicarse a la música. Con esta nueva alineación, la banda comenzó a trabajar en material propio.

De todas esas sesiones de improvisación y ensayos surgió “Artificial Screens”, la primera rola que grabaron juntos y que lanzaron de manera independiente, algo que hicieron con otros sencillos que serían reeditados y remasterizados más adelante. Pero en abril de 2019 y tras su primer show en una despedida de soltera, el grupo lanzó su sencillo debut oficial, “Crying Out”, el cual grabaron con su antiguo maestro y mentor, John Kettle en la escuela donde estudiaban.

Más adelante, The Lathums lanzaron otro single llamado “The Great Escape”, el cual llamó de ni más ni menos que Tim Burgess de The Charlatans, quien los invitó a tocar en el festival británico, Kendal Calling. Por si esto no fuera suficiente, la rola fue nombrada como la canción de la semana de la estación alternativa, XS Manchester.

Tras esta enorme oportunidad, la banda se empezó a hacer de un nombre en la escena independiente británica. Pero fue justo en ese momento en que el sello discográfico Modern Sky UK (quienes llevan a artistas como Jamie Webster y The Lottery Winners) se fijó en ellos y no dudó ni un momento en echarles la mano para que explotaran el potencial que tenían.

Hasta el alcalde de Manchester es fan de The Lathums

Antes de salir de gira como teloneros de Gerry Cinnamon, The Lathums estrenaron un par de EP’s, uno homónimo y Úp Fûk Lätum, en donde juntaron la gran mayoría de los sencillos que publicaron durante todo ese tiempo. Y aunque no tuvieron el impacto mediático que probablemente se merecía, estos materiales les sirvieron para empezar a hacer ruido dentro de la prensa musical británica.

El 2020 fue un gran año para la agrupación, pues estrenaron la rola “Fight On”, que toma como inspiración la Resistencia francesa de los años 40, y es una de sus canciones más populares en la actualidad.

Por si esto no fuera suficiente, sacaron otros tres EP’s: Flight On, Ghosts y The Memories We Make. Este último tiene una historia muy curiosa, pues llegó al lugar número 14 en la lista de álbumes del Reino Unido, en gran parte gracias al alcalde de Manchester, Andy Burnham, quien apoyó a la banda y declaró ser su fan.

Igualmente ese año, The Lathums armó una gira por el Reino Unido que se agotó en 30 minutos y estuvieron a punto de ser teloneros de Paul Weller y Blossoms –gracias por arruinar esto, covicho…– pero sin duda, el mayor paso que dieron en ese entonces fue firmar con Island Records (The Killers, Brittany Howard, CHVRCHES, Sparks, etc) un contrato discográfico por varios álbumes.

Ya con el apoyo de un sello grande, la banda comenzó a ganar los reflectores que su proyecto necesitaba para llegar a más personas, con rolas como “All My Life”, un temazo conmovedor compuesto por Alex Moore durante la adolescencia que entró en las listas de popularidad británicas. Además, lanzaron dos discos en vivo, Live at Blackpool Tower y Live from Sefton Park, que capturan por completo la esencia de sus conciertos.

Un nuevo cambio en la banda y su “colaboración” con The Killers

Finalmente, en septiembre de 2021, The Lathums estrenaron How Beautiful Life Can Be, su álbum debut que fue todo un éxito, pues llegó al #1 en las listas de ventas del Reino Unido. En general, el disco tuvo grandes reseñas, pues a los medios especializados les voló la cabeza la combinación que armaron con el particular sonido retro del grupo y sus letras honestas pero juguetonas.

Para 2022, dieron sus primeros conciertos en Estados Unidos y sacaron la rola “Sad Face Baby”, que se convertiría en el primer sencillo de su siguiente álbum de estudio. Sin embargo, la banda una vez más pasó por otro cambio, ya que John Cunliffe se bajó del barco dejando el puesto de bajista. En su lugar entró Matty Murphy, quien se convirtió en miembro oficial hasta 2023.

En esa misma época, The Lathums fueron teloneros de The Killers durante su gira por Europa. Pero la cosa no paró ahí, ya que en varios shows, el mismísimo Brandon Flowers invitó a Alex Moore a subir al escenario para cantar juntos “How Beautiful Life Can Be” de la banda de Manchester. Y sí, definitivamente, esto les dio un montón de visibilidad, ganándose nuevos fans en cada fecha del tour.

Su segundo disco y el sorpresivo debut en Glastonbury

Después de lanzar rolas como “Say My Name”, “Turmoil” y “Struggle”, en marzo de 2023, la banda lanzó su segundo material discográfico, From Nothing to a Little Bit More, el cual describieron como un “acto de rebelión habiendo visto las reglas del juego (en la industria musical)” y que realmente se siente así. ¿Por qué lo decimos? Porque en este álbum escuchamos una versión del grupo más madura evolucionando su sonido y abiertos a experimentar con otros ritmos.

Po si esto no fuera suficiente, The Lathums hicieron su debut en el Festival de Glastonbury, con una presentación de 45 minutos en el Other Stage que resultó sorpresiva para todos, pues conforme avanzaba su set, se acercaba más público a verlos. A tal grado que para el final de su show, ya no cabía ni un alfiler… una locura.

The Lathums son los representantes del nuevo rock británico

Históricamente, el Reino Unido nos ha dado un montón de artistas y bandas excepcionales que han marcado la historia de la música. Sin embargo, en la actualidad tienen un movimiento bastante interesante y emocionante con una nueva generación de rock. Y sin duda, The Lathums forma parte de esta generación, liderando desde el lado alternativo.

El sonido de esta agrupación tiene toda la onda británica que a muchos les encanta, pues sus rolas por momentos nos recuerdan a The Smiths e incluso a los primeros discos de los Arctic Monkeys. Ya saben, ritmos un tanto alegres y melodías pegajosas que se te quedan en la cabeza. Definitivamente, una combinación ganadora.

Todo esto les servirá para entrarle a la música de The Lathums/Imagen: Sopitas.com

Todo eso se mezcla con letras profundas con un toque irónico y emotivo, que nos hablan de las preocupaciones de la juventud, del amor y su contraparte, y encontrar tanto el sentido de pertenencia como el lado bueno de la vida. De eso nos habla The Lathums en sus canciones, un mensaje que nos muestra la dualidad de ser humanos.

La historia de The Lathums nos demuestra que las mejores cosas siempre llegan de manera inesperada, que el universo o quien quieran siempre nos pone en el camino que debemos seguir y al que estamos destinados. Pero sobre todo, que las casualidades de la vida resultan en algo grandioso. Así que si ustedes son fans del rock alternativo británico, tienen qué agregarlos a su playlist sí o sí.

