Atención mis queridas Swifties. Se viene el estreno de The life of a Showgirl, y claramente Taylor Swift quiere darles la mejor experiencia, por eso anunció que del 3 al 5 de octubre será la Official Release Party of a Showgirl, dónde podrán ver el videoclip de ‘The Fate of Ophelia’, además de imágenes inéditas del detrás de cámaras. Estará disponible en cines de varios países, incluido México.



Y seguro se preguntan ¿En qué cines estará disponible la Official Release Party of a Showgirl? Bueno, acá les tenemos toda la información que necesitan para conseguir sus boletos, por que eso sí, serán limitados.

The Official Release Party of a Showgirl en cines

Bueno, Taylor Swift ya lo dijo, es momento de quitarse el outfit del Eras Tour; adiós cardigans, hola lentejuelas y plumas. Deben tener listo su mejor outfit para la fiesta de lanzamiento oficial de una Showgirl que será en cines.

En México, todo indica que Cinepolis y Cinemex tendrán entradas disponibles para la fiesta de lanzamiento. Al menos, ambos cines han reposteado la publicación de Taylor. Aunque por ahora no han confirmado la fecha en la que inicia la venta de boletos.

Será cuestión de esperar a que ambos confirmen día, hora, fecha, precio y claro, si es que planean tener vasos y palomeras especiales. Pero no se preocupen, en cuanto lo hagan les echamos un grito para que no se queden fuera.

Por ahora, vayan preparando sus mejores atuendos para una nueva era, música y todas las sorpresas que tiene preparadas Taylor para ustedes. Seguro aún recuerdan que hace unos meses se lanzaron a ver la película del Eras Tour y ahora, es momento de disfrutar de un nuevo álbum.