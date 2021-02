The Luka State: Lo mejor del rock británico de los 90 reunido en una sola banda

Desde hace un buen tiempo se ha dicho que el rock está muerto, y aunque es una afirmación muy severa –y hasta cierto punto fatalista–, debemos aceptar que hace muchos años que dejó de ser el género más popular. Sin embargo, los guitarrazos están lejos de desaparecer, pues a cada rato aparecen bandas que nos demuestran todo lo contrario, como el caso de The Luka State, que seguramente les volará la cabeza cuando los escuchen.

Aunque llevan rato dentro de la escena independiente británica y han trabajado muy duro, este grupo apenas va despegando y parece que el mundo está a punto de conocerlos, pues tienen una propuesta que en estos tiempos de pandemia es sumamente necesario. Canciones que mezclan esas guitarras y melodías tan particulares de los artistas británicos que nos emocionan, con beats y melodías de piano refinadas.

¿Quiénes son The Luka State?

The Luka State es una banda originaria de la ciudad de Winsford, al norte del Reino Unido. En la actualidad, sus integrantes son Conrad Ellis, Sam Bell, Jake Barnabas y Lewis Pusey, aunque a lo largo de los años han sufrido diversos cambios en la alineación, haciendo que su sonido evolucionara a lo que conocemos hasta estos días; rock alternativo que se mezcla por momentos con la electrónica pero sin perder energía.

Situada a medio camino entre Liverpool y Manchester, el pueblo en el que el grupo se formó es más conocido por la minería de la sal, pero con dos ciudades famosas por la música no muy lejos de ellos, los cuatro miembros comenzaron a hacer música en su adolescencia, y formaron el grupo en 2012. Desde entonces se dedicaron a tocar en pequeños bares y a componer las que se serían sus primeras rolas originales.

Lanzando sus primeras rolas

Después de un buen rato tocando juntos, en 2013 The Luka State llamó la atención del productor Sam Williams. Quizá no les suene este nombre, pero esta persona fue quien descubrió e impulsó la carrera de una banda importante del britpop noventero, ni más ni menos que Supergrass. Así que Williams tiene buen ojo para encontrar talentos potenciales y pulirlos para que exploten todo su potencial, y con este grupo fue exactamente lo mismo.

Junto a este productor grabaron tres canciones, “Matter of Time”, “30 Minute Break” y “Rain”. Las dos primeras canciones fueron publicadas por el sello independiente Project Records en un sencillo de vinilo de doble cara, pero la segunda rola se convirtió en un éxito en internet, gracias en parte a que en el video aparecía el actor Thomas Brodie-Sangster, conocido por interpretar a Jojen Reed en Game of Thrones y a quien recientemente vimos en The Queen’s Gambit.

Cambios importantes dentro de la banda

En 2014, el baterista Whitmore dejó la banda, pero con la llegada del percusionista Jake Barnabas, su sonido cambió, pues en sus grabaciones presentaban un mayor uso de teclados sin dejar de enfatizar las guitarras. Un año más tarde, fueron los teloneros de la gira que el grupo One Night Only armó por el Reino Unido, es por eso que para esta enorme aventura se unió a The Luka State el guitarrista Lewis Pusey.

Para 2015, la banda siguió tocando y consiguió llegar a lugares que no se imaginaban como Alemania y España. Sin embargo, mientras ellos estaban de gira publicaron su EP debut, The Price of Education, un material discográfico de siete rolas que incluía temas como “Can’t Help Myself” y “The Believer”. (este último sencillo venía con un cover espectacular a “Tomorrow Never Knows” de los Beatles).

Autofinanciando un disco sumamente ambicioso

Los siguientes tres años, The Luka State dio shows en el Reino Unido y lanzó un montón de canciones sueltas como “Lies! ¡Lies! Lies!”, “Bring This All Together”, “Bold” y “Feel It”. Sin embargo, todo el mundo esperaba que con toda la colección de grandes rolas que tenían bajo el brazo era más que suficiente para grabar su primer álbum de estudio, pero los de Winsford tuvieron que retrasar todo por razones económicas.

En 2017 comenzaron a componer el disco Fall In Fall Out en el cuarto donde ensayaban. Ellos sabían que para conseguir el material discográfico que ellos querían tenían que invertir mucho dinero, es por eso que con todo lo que habían ganado en sus conciertos, contrataron a Jamie Evans para que se encargara de la producción y así trabajaran juntos en el estudio The Pool de Londres entre ese año y agosto de 2018.

Por fin lanzaron su álbum debut

Por si esto no fuera suficiente, también le pagaron a Alan Moulder (productor de U2, Arctic Monkeys y Nine Inch Nails) y Mike Cave (que había trabajado con Lewis Capaldi) para que mezclaran la mayor parte del disco. El plan de The Luka State era lanzar el álbum antes de firmar con el sello discográfico Anti Fragile en diciembre de 2019, pero más tarde llegaron a un acuerdo de distribución en toda Europa con Shelter Music/BMG en noviembre de 2020.

Es por eso que a casi cuatro años de haber grabado su primer álbum de estudio, sus fans seguían esperando a que vea la luz. Afortunadamente, las cosas cambiaron este 2021 porque por fin, la banda lanzó este disco el 29 de enero, donde podemos escuchar 12 canciones que suenan completamente frescas y demuestran el trabajo que han hecho durante todo este tiempo. Nos podemos aventar a decir que estará en las listas de lo mejor del año.

Su conexión con el futbol

Como buenos ingleses, a los miembros de The Luka State les late el futbol y sus rolas sin duda podrían estar en el soundtrack de cualquier entrega del FIFA. Pero por ahora, la música de la banda ha aparecido en otros videojuegos de este deporte, en particular en las ediciones 2018 y 2019 de Dream League Soccer, donde escuchamos las canciones “Kick In The Teeth” y “Bring This All Together” que aparecían justo en el menú principal.

Pero hablando sobre el último tema, tiene una historia bastante peculiar pues el canal Sky Sports la eligió para sus transmisiones en toda Europa logrando que sonara hasta 350 veces al día. Gracias a esto, el grupo ha sonado con frecuencia en los estadios de todo el Reino Unido como el Old Trafford del Manchester United e incluso tuvieron chance de tocar en la zona de aficionados del mítico estadio de Wembley antes del partido Inglaterra-Croacia.

¿Qué hace tan especial a The Luka State?

Hay quien considera al rock británico como lo mejor de este género, y ahí podríamos armar un debate intenso al respecto. Pero lo cierto es que el Reino Unido nos ha presentado a grandes bandas que cambiaron por completo la historia de la música e inevitablemente, The Luka State tiene influencias de todos estos artistas, sobre todo de aquellos que alcanzaron su punto más alto en los 90 e inicios de los 2000.

Pero a pesar de que existe esta similitud con aquellos grupos, los de Winsford tienen su propia esencia y no dejan que esos grandes nombres que los marcaron los rebasen. Y sin duda, algo que los caracteriza es que nos llevan al extremo de las emociones, pues de una canción a otra podemos experimentar la euforia y energía que solo unos buenos guitarrazos nos dan, hasta la introspección y la tranquilidad de una balada al piano.

Su disco debut deja muy claras su propuesta, pues está lleno de canciones potentes, cortas y certeras que brillan por la devastadora voz de Conrad Ellis. Además, los riffs y ritmos que suenan a lo largo de las 12 rolas que componen este material discográfico nos dan ganas de simplemente dejarnos llevar y mover la cabeza inconscientemente. Un álbum sincero y una banda sin pretensiones que hace mucho no escuchábamos.

The Luka State tiene el potencial y las armas para ser una de las bandas que representen a su país en todo el mundo. Al menos de este lado del charco, esperamos que cuando la crisis sanitaria por el coronavirus termine, los podamos ver en algún festival y experimentar en vivo y a todo color la intensidad de sus rolas. Porque cuando este grupo se sube al escenario son la explosión que necesitamos para recordar la magia del rock.