Cuándo ver en México el documental de The Mars Volta ‘Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird’

Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird, es el título elegido para el documental que revelará más sobre la amistad de los integrantes de The Mars Volta, así como el origen de la banda, ¡y muy pronto llegará a México!

‘Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird’, el documental sobre el origen de The Mars Volta

“Si en algún momento esto se pone raro, prométeme que podemos dejarlo, porque nada es más importante que quererte”, esa fue la promesa que se hicieron Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala cuando dieron sus primeros pasos en la música para formar The Mars Volta.

Y es que su relación va más allá de la banda, es una amistad de muchos años que quedará expuesta en el documental Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird, el cual ya triunfó en festivales como el South by Southwest, además de ganar un premio como Mejor Documental de Música en los IDA Documentary Awards.

Nicolas Jack Davies es el director del documental, sí, el mismo detrás de Gorillaz: Song Machine Live From Kong.

¿De qué trata el documental de The Mars Volta?

Serán dos horas de duración viendo cómo fue que Omar y Cedric se hicieron amigos, cómo fueron sus inicios en la música, la historia de su primera banda At the Drive-In, cómo transitaron a través de la desintegración de The Mars Volta y la influencia de Jeremy Ward en ambos.

Y ojo, no es que vaya a ser un documental donde veamos a Omar y Cedric sentados y recordando su pasado. El gusto por el cine de Omar lo llevó a documentar gran parte de su vida, desde los siete años, por lo que la mayoría del material del documental fue tomado por él mismo en el momento justo en que sucedía.

“Con la fuerte amistad de estos dos talentosos artistas como hilo conductor de una increíble historia, al igual que su música, misma que ha impactado a millones de personas, el documental “Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird” muestra una mirada a través de un prisma creativo totalmente nuevo retratando el intenso y profundo viaje del dúo mientras enfrentan el éxito, la adicción, la tragedia, la traición, el perdón y, finalmente, la redención”.

¿Cuándo podremos ver en México ‘Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird’?

Ahora sí, lo más importante: El documental de The Mars Volta llega a México en febrero de 2025, aunque todavía no se revela el día exacto. Está confirmadísimo que lo podremos ver en Cinemex, pero igual y también llega a otros cines.

