Combo ganadorsísimo para tristear como se debe… Parece que The National están listos para regresar como se debe a las andadas musicales. La banda ha dado indicios de que está trabajando en música nueva y ya tenemos una rolita genial para escuchar un poco de lo que traen entre manos.

Se trata de “Weird Goodbyes”, una canción llena de nostalgia de esas que calan profundo. Y qué mejor que traer a Bon Iver para una colaboración de ese calibre.

Matt Berninger. Foto: Getty.

Llegó “Weird Goodbyes” de The National con Bon Iver

Ha pasado un buen rato desde el último disco que The National lanzó en forma. Como recordarán, el grupo encabezado por Matt Berninger lanzó en el 2019 su álbum I Am Easy to Find y desde entonces, han lanzado un que otro sencillo como parte de diferentes proyectos.

Incluso, el propio Berninger le dio vuelo a su carrera solista en el 2020 trayéndonos su producción discográfica Serpentine Prison (AQUÍ nuestra entrevista con él por ese lanzamiento)… Pero parece que es hora de volver a trabajar con la banda formada en Nueva York.

Justin Vernon de Bon Iver. Foto: Getty.

Para comenzar la semana con algo de música cool, The National compartió este lunes 22 de agosto la rola “Weird Goodbyes” que ya pueden escuchar en plataformas digitales. Como les mencionamos antes, se trata de un tema que cuenta con la colaboración de Justin Vernon de Bon Iver y vaya que se dejaron ir de lleno con la melancolía.

“Se trata de dejar atrás el pasado y seguir adelante, y luego sentirse abrumado por dudas”, dijo Berninger en un comunicado sobre este nuevo tema. El track se caracteriza por mostrarnos una producción que combina elementos electrónicos con instrumentos convencionales, todo a través de una calmada y emotiva interpretación que era propia de este junte.

Así que agárrense que en una de esas, no falta mucho para que Matt y compañía nos traigan más rolas salidas del horno y en una de esas, por fin anuncien un nuevo disco. Mientras tanto, acá les dejamos “Weird Goodbyes”.