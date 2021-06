Y a todo esto... ¿Qué pasó con The Noisettes tras el éxito de "Never Forget You"?

Una de las cosas más interesantes de TikTok es esa versatilidad que dicha plataforma tiene para establecer tendencias a través de la música. Y así, en ese sentido, de repente vemos a mucha gente haciendo coreografías al ritmo de alguna canción o incluso compartiendo viejos recuerdos gracias a una rola. De hecho, esto último es lo que recientemente ha pasado con “Never Forget You” de The Noisettes.

Algunos recordarán este temazo gracias al éxito que significó para la banda allá en el cada vez más lejano 2009 y ahora, parece está tomando un segundo aire gracias a un trend que se ha viralizado en la red social antes mencionada. ¿De qué se trata? ¿Qué pasó con el grupo? Averigüémoslo.

TikTok y la tendencia “Never Forget You”

Qué complicado dejar un recuerdo atrás ¿no? Y con esto, nos referimos a todo tipo de memorias: desde las más hermosas y emotivas hasta aquellas que en algún punto llegan a ser traumatizantes. Como sea, esos momentos que se nos vienen a la mente nos ayudan a forjar quienes somos ahora y por ello, hay cierta nostalgia cuando de recordar se trata.

Más o menos por ahí se desenvuelve la nueva tendencia en TikTok conocida como ‘Never Forget You’, donde varios usuarios nos muestran algún recuerdo de su vida mientras al fondo se escucha la canción que The Noisettes lanzó hace más de una década.

Y en verdad es algo sencillo, pero interesante: por ahí, nos encontramos con historias de amor donde algunas personas recuerdan cuando conocieron a su pareja. También hay quienes nos cuentan sobre alguien que los marcó de por vida aunque su convivencia haya sido breve, o incluso varios más rememoran a seres queridos que ya no están. En casos muy peculiares, otros usuarios ‘levantan el dedo de en medio’ para recordar a alguien que los lastimó.

Como sea, se trata de una tendencia muy creativa y versátil. Pero no solo estamos aquí por eso… Como dijimos, TikTok hizo de las suyas y se sacó de la manga esta canción que no sonaba con tanta fuerza desde hace más de 10 años.

La canción de The Noisettes

Reiteramos: una de las cosas que más nos agrada de TikTok es esta capacidad de darle una segunda vida a canciones que estaban prácticamente desaparecidas -por decirlo de alguna manera-. No hay que irnos tan lejos pues, por ejemplo, en la pandemia se volvió a viralizar este reto/tendencia/desafío/challange donde familias enteras recreaban fotografías del pasado al ritmo “I’m Just A Kid” de Simple Plan.

Pues eso mismo esta pasando en este 2021 con “Never Forget You” de Noisettes, canción que se lanzó como segundo sencillo del álbum Wild Young Hearts de 2009. Así es, queridas lectoras, lectores y tiktokers… Esta rolita que es la que alimenta la tendencia más reciente de dicha red social, tiene 12 años de haberse lanzado al mercado.

El balance general de aquel disco fue positivo ante la crítica y para la banda británica encabezada por Shingai Shoniwa, significó conocer lo que era el éxito masivo mundial pues este material, el segundo en su discografía, recibió más cobertura que su disco debut. Y eso, se lo podemos adjudicar no solo a la canción de la que hablamos ahora; también a los otros increíbles sencillos “Don’t Upset the Rhythm (Go Baby Go)”.

El trío londinense completado por Dan Smith y Jamie Morrison parecía tener una promisoria carrera rumbo a la nueva década del 2010, pero las cosas no salieron del todo bien y la banda no hizo tanto ruido como se esperaba. ¿Qué ha pasado con ellos desde entonces?

¿Qué pasó con Noisettes tras el éxito de “Never Forget You”?

Por supuesto, la banda salió de gira para promocionar Wild Young Hearts y tres años después, las cosas no fueron tan fáciles al parecer. En 2010, Jamie Morrison dejó la banda y se unió a Stereophonics en 2012, con quienes actualmente continúa trabajando como baterista.

Ese mismo año, Shingai Shoniwa y Dan Smith, miembros restantes, lanzaron el disco Contact aún bajo el nombre de The Noisettes. Y aunque no fue mal recibido por la crítica, no hizo el mismo ruido que sus trabajos anterior. La banda, sin embargo, se mantuvo girando por algunos festivales en los años posteriores, principalmente en Reino Unido. Pero para nada, ni a la fecha, han dado a conocer si preparan algún material.

Quizá el material más sobresaliente que ha lanzado alguno de los miembros es Ancient Futures, un EP que la vocalista lanzó en 2019 como parte de su proyecto solista y que además, serviría como la antesala del álbum de larga duración Too Bold de 2020. Ella, como varios colegas, está a la espera de regresar a los escenarios. Y quien sabe: las cuentas de redes sociales de The Noisettes, aunque no muy activas en cuanto a posteos, siguen ahí. ¿Rgresarán en algún momento?