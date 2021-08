¡The Rolling Stones comparten “Living in the Heart of Love”, una canción inédita de hace 40 años!

¿Se imaginan cuántas canciones inéditas deben tener The Rolling Stones a lo largo de su trayectoria? Siendo una de las bandas más longevas de la historia y con una de las discografías más extensas que se pueda conocer, seguro que tienen un montón de material guardado en la bóveda.

Por una u otra razón, todos esos tracks no pudieron ver la luz en el corte final de algún álbum, pero eso no quiere decir que no se pueda disponer de ellos ahora mismo. Ese es el caso de “Living in the Heart of Love”, un temazo jamás escuchado que el legendario combo británico acaba de compartir como parte de las celebraciones del 40 aniversario de Tattoo You, disco del que se acaba anunciar una reedición especial.

The Rolling Stones celebra los 40 años de ‘Tattoo You’ con una canción inédita

Este 2021 es de fiesta y The Rolling Stone tiene motivos de sobra para verlo así. Después de todo el embrollo de la pandemia, la banda anda de gira por Estados Unidos con el No Filter Tour (aunque eso sí, sin el apoyo de su baterista Charlie Watts) y a eso hay que agregarle una ocasión muy especial.

Los liderados por Mick Jagger festejan en este año el 40 aniversario de su álbum Tattoo You y para celebrar el momento, han anunciado un box set que esos fanáticos de hueso colorado no pueden dejar pasar. Esta entrega estará disponible en diversos formatos físicos (vinilos negros y transparentes de 180 g, discos compactos) y descarga digital que se lanzarán el próximo 22 de octubre a través de los sellos discográficos Polydor/Interscope.

El box set incluirá una edición remasterizada del álbum original, un disco en vivo de un concierto de 1982 que dieron en el estadio de Wembley y un LP con nueve canciones jamás escuchadas. Además, el reissue incorpora un libro con más de 120 páginas y 200 fotos de las sesiones de grabación y la gira de Tattoo You, así como entrevistas con el productor Chris Kemsey y el fotógrafo Hubert Kretzschmar.

Como parte del anuncio de este lanzamiento, The Rolling Stones compartió “Living in the Heart of Love”, una de las canciones inéditas del box set que se grabó originalmente en las sesiones de Tattoo You. Checa el track a continuación y más abajo, todo lo que incluye el box set edición especial anunciado. POR ACÁ puedes pre ordenar el material y checar tanto precio como disponibilidad.

Box set deluxe del 40 aniversario de ‘Tattoo You’

LP #1 Remasterización de Tattoo You de The Rolling Stones:

1. Start Me Up

2. Hang Fire

3. Slave

4. Little T&A

5. Black Limousine

6. Neighbours

7. Worried About You

8. Tops

9. Heaven

10. No Use in Crying

11. Waiting on a Friend

LP #2 Lost & Found (canciones y versiones inéditas):

1. Living in the Heart of Love

2. Fiji Jim

3. Troubles A’ Comin

4. Shame Shame Shame

5. Drift Away

6. It’s A Lie

7. Come to the Ball

8. Fast Talking Slow Walking

9. Start Me Up (Early Version)

LP #3 Concierto Still Life (gira de Tattoo You) desde el estadio de Wembley ’82:

1.Under My Thumb

2. When the Whip Comes Down

3. Let’s Spend the Night Together

4. Shattered

5. Neighbours Side

6. Black Limousine

7. Just My Imagination (Running Away With Me)

8. Twenty Flight Rock

9. Going to a Go Go

10. Chantilly Lace

11. Let Me Go

12. Time Is on My Side

13. Beast of Burden

14. Let It Bleed

15. You Can’t Always Get What You Want

16. Band Introductions

17. Little T&A

18. Tumbling Dice

19. She’s So Cold

20. Hang Fire

21. Miss You

22. Honky Tonk Women

23. Brown Sugar

24. Start Me Up

25. Jumpin’ Jack Flash

26. (I Can’t Get No) Satisfaction