Qué mal plan: Charlie Watts se baja de la gira de los Rolling Stones por Estados Unidos

Poco a poco y para fortuna de todos los que nos encanta la música en vivo, los conciertos y festivales están regresando en gran parte del mundo. A pesar de que todavía hay unas cuantas dudas sobre las medidas de prevención para evitar contagios, varias bandas y artistas regresaron a los escenarios e incluso ya hasta tienen giras completas planeadas. Aunque no todo ha sido maravilloso pues hablando de The Rolling Stones, no contarán con Charlie Watts en un buen rato.

Como recordarán, hace unos días la legendaria agrupación británica anunció con bombo y platillo que volvería a presentarse en vivo y a todo color. Al respecto, revelaron que en lo que resta del año se embarcarán en un gran tour por Estados Unidos que hasta el momento tiene 13 fechas confirmadas. Pero lamentablemente el baterista de toda la vida de esta bandota no podrá acompañar a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

Charlie Watts no estará en la gira de los Rolling Stones

Resulta que el pasado 4 de agosto y cuando la gran mayoría de nosotros ya estábamos por dormir, los Rolling Stones confirmaron que Charlie Watts no participará en esta gira tras someterse a un procedimiento médico no especificado. A través de sus redes sociales publicaron un comunicado donde el representante del músico mencionó que si bien el tratamiento fue exitoso, por ahora tendrá que dedicarle tiempo a la recuperación.

“Sus médicos concluyeron esta semana que ahora necesita descanso y recuperación adecuados. Con el comienzo de los ensayos en un par de semanas es muy decepcionante, por decir lo menos, pero también es justo decir que nadie vio esto venir”, dice el comunicado. De acuerdo con Consequence of Sound, el propio bataco de 80 años bromeó un poco y dijo que estaba un poco decepcionado por no poder volver a los escenarios.

¿Quién lo reemplazará en este tour?

“Por una vez, mi calendario ha estado un poco equivocado… Estoy trabajando duro para estar completamente en forma, pero hoy he aceptado por consejo de los expertos que esto llevará un tiempo. Después de todo el sufrimiento de los fans causado por COVID, realmente no quiero que los muchos fans de los RS que han estado guardando boletos para esta gira se vean decepcionados por otro aplazamiento o cancelación”, concluyó Charlie Watts.

Y sí, la pregunta que todo el mundo se hizo fue ¿quién lo reemplazará en esta nueva gira de los Rolling Stones? Bueno, pues señalaron que Steve Jordan –un viejo colaborador de la banda y que es miembro del proyecto paralelo de Keith Richards, X-Pensive Winos– será el encargado de sustituirlo en la bataca. Ni modo, lo único que nos queda es desearle una pronta recuperación a Charlie para que regrese rápido a los escenarios.