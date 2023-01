No cabe duda que el 2023 pinta para ser un año en el que de nuevo, gastaremos hasta el último centavo para lanzarnos a los conciertos y festivales que ya están confirmados (además de los que faltan por anunciar). Y sí, es probable que muchos de ustedes, a estas alturas, ya se hayan endeudado o aplicado el tarjetazo con tal de que no les ganaran el boleto para ver a su banda o artista favorito. Pero agárrense, que a la lista de shows se suma el debut en nuestro país de una banda emocionante: The Smile.

Luego de varios años trabajando en sus propios proyectos y mientras regresa Radiohead (ACÁ les contamos lo que sabemos al respecto), Thom York y Jonny Greenwood decidieron armar un nuevo grupo junto a Tom Skinner, el baterista de la agrupación Sons of Kemet. Poco a poco fueron soltando detalles sobre su primer material discográfico, con varios sencillos que nos dejaron con el ojo cuadrado porque sonaban brutales. Finalmente, el 13 de mayo de 2022 lanzaron el álbum A Light for Attracting Attention, que simplemente nos voló la cabeza.

Foto: Cortesía

The Smile por fin visitará México y acá les contamos los detalles

A partir del estreno de su disco debut, The Smile empezó a dar shows por gran parte de Europa e incluso se presentaron en algunos programas de televisión en Estados Unidos. Por supuesto que los fans mexicanos de Yorke y compañía tienen muchas ganas de verlos de este lado del charco con este proyecto, pero nomás los ilusionaban cuando aparecía el nombre de la banda en los carteles fake de algunos festivales. Sin embargo, después de mucha espera ahora sí es un hecho: vendrán por primera vez a nuestro país y no se los pueden perder.

Resulta que a través de sus redes sociales, el grupo confirmó las fechas de su próxima gira por Norteamérica, pero lo que más llamó la atención fue que en esa lista viene incluida la Ciudad de México. Y agárrense, porque el próximo 22 de junio, Thom Yorke, Tom Skinner y Jonny Greenwood darán su primer concierto en el Auditorio Nacional, en una noche donde todos vibraremos con su música y probablemente nos vuelen la cabeza con las rolas de su material discográfico debut.

Foto vía Instagram: @thesmiletheband

Lo más seguro es que después de leer esta noticia, tengan ganas de comprar sus boletos para el show de The Smile en México. Bueno, pues les tenemos qué contar que por ahora no hay una lista oficial de precios ni tampoco fechas confirmadas de preventa. Hasta el momento, el sitio oficial de la banda reveló que la venta general arrancará este 3 de febrero, así que más vale que se pongan las pilas porque no queremos que se queden fuera de este conciertazo.