¿Una reunión? Phil Selway dio más pistas sobre los planes de Radiohead para este 2023

Ahora sí que los de Radiohead nos tienen más ilusionados que nuestros exes, pues los integrantes de la banda británica cada vez dan más pistas sobre su futuro y la probabilidad que los veamos sobre un escenario o ya mínimo, podamos escuchar una rola nueva y/o inédita.

Pero no lo decimos nomas’ por emocionarlos, sino por lo que declaró recientemente el baterista de la banda, Phil Selway, quien indicó que la banda se reunirá estos primeros meses del 2023 para ver qué proyectos o cosas harán en lo que resta del año.

Foto: Getty Images

Phil Selway habló sobre los planes de Radiohead este 2023

En una reciente charla con el portal Spin, Phil habló sobre los planes que Radiohead tiene para este nuevo año. Una duda que muchos tienen considerando que es este 2023 cuando su LP, ‘Hail To The Thief’, cumplirá 20 años de su lanzamiento.

Phil Selway indicó que en estos últimos meses estuvieron muy enfocados en la reedición de ‘Kid A’ y ‘Amnesiac’, la cual lanzaron en 2021 bajo un álbum triple llamado ‘Kid A Mnesia’, donde incluyeron rarezas y caras B que no entraron a discos discos.

Foto: Getty Images

Mencionó que la banda se reunirá para ver qué sigue en estos próximos meses

Sin embargo, esa tarea ya se completó y ahora pensarán en lo que sigue: “Nos reuniremos a principios de [2023], y estoy seguro de que comenzaremos a buscar otras ideas para lo que viene. ‘Hail To The Thief’, ha pasado mucho tiempo desde ese disco, ¿no es así?”, indicó.

Aunque el músico –que el próximo mes lanzará su álbum solista ‘Strange Dance’– habló sobre una reunión, no creemos que podamos ver algo más que una reedición para ‘Hail To The Thief’ o alguna cosa especial para celebrar a dicho LP.

Foto: Especial

Pero no creemos que sea para una gira o lanzar un nuevo disco de Radiohead

Y es que actualmente, Thom Yorke y Jonny Greenwood se encuentran junto a Tom Skinner trabajando con The Smile, quienes en 2022 lanzaron su álbum debut ‘A Light For Attracting Attention’ y que recientemente estrenaron su sesión de Tiny Desk Concerts.

Por otro lado, recordemos que en julio del año pasado Ed O’Brien recordó que todos los integrantes de Radiohead tienen distintos proyectos y quieren seguir en ellos para tener experiencias diferentes. “Y eso debería permitirse y alentarse“, agrego el también líder de EOB.

Pero bueno, se vale soñar…