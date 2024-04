Lo que necesitas saber: Y ahora en A Tu Playlist x Sopitas... Te contamos quiénes son The Snuts y por qué han llamado la atención de la escena británica.

¿Cuántas veces no hemos escuchado que el rock está muriendo o dando sus últimos respiros? Sí, sabemos que este género no es el más popular en la actualidad. Sin embargo, hay bandas en la actualidad que nos recuerdan que por más que los guitarrazos no estén en el mainstream, están muy lejos de desaparecer. Tal es el caso de The Snuts, una de las sensaciones en el Reino Unido.

Aunque ya tienen varios años en la escena musical británica, esta agrupación escocesa empezó a hacer ruido recientemente porque tienen una propuesta única y que de plano suena a nada de lo que estamos acostumbrados. Imagínense qué tan cañones están que artistas tan diversos como Kings of Leon, The Kooks, Lewis Capaldi y Louis Tomlinson los han tenido como teloneros.

Así que si ustedes son de los que todavía creen que el rock ya fue y que no hay proyectos interesantes en estos momentos, definitivamente tienen qué echarle oído a The Snuts. Y si no los conocen, a continuación les presentamos a esta bandota que segurito les volará la cabeza.

Los orígenes de The Snuts

La historia de The Snuts comenzó en Whitburn, Escocia, cuando Callum Wilson, Joe McGillveray y Jordan Mackay se conocieron en la primaria. Los tres se convirtieron en buenos amigos que en sus ratos libres, escuchaban música y compartían ratos juntos. Aunque más tarde se encontraron con Jack Cochrane en la secundaria, con quien también conectaron y a quien unieron a su grupo.

Inspirados por bandas como The Libertines y Arctic Monkeys, así como de la cultura Ned escocesa (con una onda pandillera), los cuatro comenzaron a componer sus propias rolas y grabándolas en demos con sus computadoras. Aunque eso sí, a pesar de tener influencias muy marcadas, han dicho que uno de sus lemas es no sonar exactamente como los demás, una regla que seguirían más adelante.

Antes de que decidieran dedicarse por completo a la música, los integrantes de The Snuts tenían a trabajos comunes y corrientes. Callum Wilson era carpintero, Joe McGillveray chambeaba como cantero, Jordan Mackay le daba a la mecánica y Jack Cochrane estaba enfocado en poner los techos de las casas. Sin embargo, en 2015 dejaron sus empleos para darle por completo a la banda.

The Snuts. Foto: vía Facebook.

De su sencillo debut a firmar con una disquera importante

El sencillo debut de la agrupación, “Glasgow”, vio la luz en 2016 y gracias a su ritmo contagioso, los escoceses rápidamente se ganaron una buena base de fans que crecían constantemente con cada lanzamiento y presentación. Luego de sacar varios sencillos durante ese año, en 2017 presentaron su primer EP llamado The Matador, el cual produjeron ellos mismos y que bajita la mano, los hizo saltar a la fama en el Reino Unido.

Para 2018, The Snuts sacó su single debut oficial, “Seasons”, con el que un mes más tarde se presentaron en el festival TRNSMT de Escocia. La banda cerró ese año con algo muy grande, pues firmaron contrato ni más ni menos que con Parlophone Records, el sello discográfico de artistas del tamaño de The Beatles, Queen, Pink Floyd, Blur, Kraftwerk, Pet Shop Boys, Daft Punk y muchos más.

Con el respaldo de esta disquera, la agrupación dio el siguiente paso en su carrera, pues después de consolidarse en Reino Unido y otras partes de Europa como España, en 2019 hicieron su debut en Estados Unidos, con una presentación en el festival SXSW de Austin, Texas. Aunque en medio de la gira, comenzaron a planear lo que sería su siguiente material de corta duración.

The Snuts y el camino a su primera producción

Para mediados de ese año, The Snuts volvieron al TRNSMT –esta vez tocando en el escenario principal– debutaron en otros festivales, como Reading & Leeds y Victorious e incluso le abrieron a su amigo Lewis Capaldi, teniendo un gran recibimiento. Y a pesar de tener varias fechas en el camino, la banda siguió lanzando rolas que formarían parte de su nuevo EP, como “Maybe California” y “Juan Belmonte” (inspirada en el torero español).

En 2020, los escoceses sacaron un cover de “When I Was Your Man” de Bruno Mars (por cierto, muy rifado), “Fatboy Slim” (un temazo inspirado en el legendario set que el DJ británico se aventó en la playa de Brighton en 2002) y “Coffee & Cigarettes”. Con estas canciones bajo el brazo, en marzo de ese año sacaron el EP Mixtape –el cual incluye cinco rolas que muestran diferentes influencias y cuatro interludios– que como dato curioso, alcanzó el puesto número 14 en la lista de álbumes del Reino Unido y encabezo el top de discos en Escocia.

Teloneando a The Libertines, Louis Tomlinson y lanzando su disco debut

Durante agosto de 2020, The Snuts fueron los teloneros de ni más ni menos que The Libertines, durante una serie de presentaciones que armaron con sana distancia. Para cerrar con broche de oro aquel año, la banda lanzó la rola “That’s All It Is”, que más tarde apareció en la banda sonora del videojuego FIFA 21… increíble, ¿no creen?

Sin embargo, para 2021 la agrupación escocesa sorprendió lanzando su álbum debut de estudio, WL, en donde vienen rolas que ya habían presentado previamente, junto con tres completamente inéditas. En febrero estrenaron la canción “Somebody Loves You”, con la cual apoyaron al Consejo Escocés para Refugiados, donando el presupuesto para el video musical a la organización benéfica.

Con su primer material discográfico en forma, The Snuts consiguieron el número uno de la lista de álbumes del Reino Unido, convirtiéndolos en la primera banda de Escocia en conseguir esto tras la placa debut de The View en 2007. Durante el 2021 se la pasaron tocando por Estados Unidos y Reino Unido, aunque no dejaron de dar shows en vivo, sobre todo porque hubo artistas grandes interesados en que el grupo les abriera sus conciertos.

Los primeros fueron The Kooks, quienes los jalaron para ser sus teloneros en 2022. Meses después, los escoceses acompañaron a Louis Tomlinson durante el tour que se aventó en México, siendo la primera vez que se presentaban en nuestro país. Para rematar, abrieron algunos de los conciertos que Kings of Leon se aventó para promocionar el disco When You See Yourself. Así que como verán, nombres importantes de la industria musical se fijaron en ellos.

Jack Cochrane, vocalista de The Snuts. Foto: Getty.

La banda creó su propio sello y lanzó su tercer disco

Definitivamente el 2022 fue uno de los años más importantes para The Snuts, pues lo cerraron con broche de oro lanzando su segundo disco, “Burn The Empire”, el cual llegó al número 3 en la lista de álbumes del Reino Unido e incluyo temazos como la rola homónima o “End of the Road”, donde colaboran con la cantautora británica, Rachel Chinouriri.

A pesar de tener una carrera en ascenso, la banda tuvo que tomar decisiones importantes para su futuro. La principal fueque dejaron Parlophone Records, con quienes sentía que ya no entendían su visión artística. Es por eso que el grupo decidió crear su propio sello, Happy Artist Records, bajo el cual estrenaron su tercer álbum de estudio, Millennials, con el que se han mantenido como uno de los grupos más interesantes de la escena británica actual.

¿Qué es lo que hace especial a The Snuts?

Si algo nos queda claro desde tiempos inmemorables es que las bandas del Reino Unido saben muy bien cómo hacer rock. Sin embargo, en los últimos años –como lo mencionábamos–, The Snuts se ha encargado de mantener los guitarrazos vivos, con un enfoque diferente al sonido clásico británico.

Y es que la agrupación encuentra la manera de conectar con un público muy variado, ya que tienen rolas que son perfectos himnos de estadio, otras un tanto más aceleradas e incluso temas acústicos que nos ofrecen una visión más íntima de su propuesta musical. Aunque no les gusta encasillarse, si tuviéramos que ponerlos en términos de géneros, sería una banda de punk, pop y folk que siempre pone primero a las guitarras.

The Snuts. Foto: vía Facebook.

Todo esto lo conectan con letras contundentes y emotivas que hablan de situaciones personales por las que muchos hemos pasado, pero otras que tocan temas incómodos que nos aquejan en el mundo. El ejemplo perfecto de esto es “All Your Friends”, donde se expresan sin pelos en la lengua de la epidemia de drogas que aqueja tanto al Reino Unido como a otras partes del planeta.

Es en ese equilibrio, entre la calma y la locura donde The Snuts se mueve, creando un sonido único en comparación con las demás bandas de su generación. Y claro, esto también explica por qué son tan queridos en su país y la gran fanaticada que han juntado con el paso del tiempo. Así que si ustedes son de los que piensan que el rock está muriendo, tienen qué escucharlos para comprobar que eso de plano no es cierto.

