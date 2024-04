Lo que necesitas saber: El festival fundado por Louis Tomlinson tendrá su edición 2024 en México. Aquí su historia y todo lo que debes saber de la entrega que se hará en Mérida.

El fandom directioner y otros más deben estar rebasados de emoción. La agenda de eventos musicales crece y ahora, tendremos el The Away From Home Festival en México.

Algunos ya lo sabrán, pero para quienes no… Este es el festival que Louis Tomlinson organiza desde hace algunos años en diferentes partes del mundo. Y bueno, para su edición 2024, eligieron a Mérida como el escenario donde se llevará a cabo.

Louis Tomlinson traerá el The Away From Home Festival a México, precisamente a Mérida. Foto: Getty.

La historia de The Away From Home Festival

Tiene pocos años de realizarse, pero ha ganado notoriedad desde su inicio. El festival de Louis Tomlinson debutó en el 2021 con un objetivo claro: permitir que artistas y el público pudieran disfrutar de la música luego de las complicaciones que la pandemia por COVID supusieron para la industria de los eventos en vivo.

La primera entrega de The Away From Home Festival se caracterizó por ser gratuita, además de abrirle el espacio a muchas bandas y artistas emergentes, y a otros que les había costado trabajo afianzarse en la escena musical debido al confinamiento.

Louis Tomlinson fundó el festival en el 2021, con la primera edición realizándose en Londres. Foto: Getty.

De esta manera, el evento se realizó en el Crystal Palace Bowl de Londres en agosto, con los actos de la DJ Jess Iszatt y de las bandas de indie rock The Snuts y Bilk. En ese sentido, era una puesta interesante porque el público fan de Tomlinson, de tendencia más pop, también podía conocer a otros artistas de corte más rock que quizá no tenían en el radar.

Además, era como escuchar en vivo a propuestas musicales recomendadas por el propio ex One Direction, quien regularmente hace la curaduría del line-up. Está de más decir que el primer The Away From Home Festival, así que el cantante replicaría el evento en el 2022…

Este es el cartel de la primera edición del festival. Foto: The Away From Home Festival.

El festival cambió de sedes en los años venideros

Sin embargo, la edición del 2022 no se llevaría a cabo en Londres, sino en España, precisamente en el Marenostrum Fuengirola de Málaga. Para esa ocasión, el cartel lo compusieron The Vaccines, Hinds, Sun Room, Stone y Carl Barat de The Libertines como invitado especial. Y claro, con Louis Tomlinson como headliner.

Sin embargo, hubo un detalle interesante en esta edición. Como se menciona en una entrevista con la NME, el equipo de Louis organizó un concurso para que alguna banda emergente se uniera al line-up como acto abridor. En aquella ocasión, el grupo Voodoos –oriundos de Glasgow– ganaron la oportunidad.

Cartel de la segunda edición de The Away From Home 2023, realizado en España con The Vaccines, Hinds y más. Foto: The Away From Home Festival.

The Away From Home Festival volvió a cambiar de sede para el 2023, con la mira puesta en Italia y con Blossoms, The Cribs, HotWax (una banda que también nos recomendó Mike Kerr de Royal Blood en entrevista), Andrew Cushin y Abbie McCarthy en la lista de invitados.

La edición 2024 realizada en Italia contó con Blossoms y The Cribs como las bandas que acompañaron a Louis Tomlinson en el line-up. Foto: The Away From Home Festival.

Tendremos The Away From Home Festival en México; aquí la fecha

Louis Tomlinson puso la mira en México para este 2024 con fechas para la CDMX, Guadalajara y Querétaro durante el mes de junio, esto además de la presentación que dio en el Tecate Pa’l Norte. Y justamente, fue en este festival donde dio la noticia de que tendríamos el The Away From Home Festival en México.

Ya nomás faltaba el anuncio oficial… y llegó. El festival se realizará en esta ocasión en la Hacienda Susulá de Mérida (esto en Yucatán) el próximo sábado 8 de junio. Por el momento, no se ha revelado al line-up ni a los invitados para esta edición, pero los tendremos actualizados en cuanto se de a conocer.

México, precisamente Mérida, albergará la edición 2024. Foto: The Away From Home Festival.

Preventa y precios

Bueno, ya tienen las fechas de The Away From Home Festival en México… Ahora, les dejamos el dato con la preventa. Se realizará en una primera fase para fans el próximo 15 de abril a la que podrás acceder vía correo electrónico (aquí te puedes registrar).

Luego, arrancará la preventa Citibanamex el 16 de abril a partir de las 11 AM, para después comenzar con la venta general el 17 del mismo mes en el mismo horario. Por ahora, no se han revelado precios, pero los podrán ver en el sitio de eTicket en cuanto se abra la venta. ¿Emocionados o qué onda?

