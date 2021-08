¡Alzan la voz! The Specials vuelven con un disco de covers a rolas de protesta

No cabe duda de que el 2021 está siendo un gran año para la industria musical. No solo porque los conciertos y festivales tal y como los conocíamos antes de que el coronavirus llegara a nuestras vidas, están regresando en gran parte del mundo –aunque en México todavía tenemos que esperar un poco, un poquito más–. Sin embargo, muchas bandas y artistas muy queridos también vuelven después de varios años en silencio como el caso de The Specials.

Fue hace casi dos años cuando la legendaria banda británica de ska y representantes del movimiento 2Tone lanzaron su más reciente material discográfico, Encore. Desde entonces, se dedicaron a dar shows por Reino Unido y gran parte de Europa pero todos sus planes se arruinaron cuando el COVID-19 se convirtió en pandemia. De cualquier manera, durante todo este tiempo estuvieron trabajando en un proyecto sumamente especial.

The Specials vuelven con un disco de protesta

Resulta que The Specials anunció con bombo y platillo que este 2021 regresarán por la puerta grande con un nuevo álbum de estudio llamado Protest Songs – 1924-2012. Como su nombre indica, se trata de un disco en donde el grupo unta puras canciones de protesta y aunque no se trata de rolas originales o recién salidas del horno, es muy interesante porque en él coverean a un montón de artistas grandiosos.

Para que se den una idea de las versiones que presentarán en este material y de acuerdo con NME, la banda de ska nos mostrará covers a “Get Up, Stand Up” de Bob Marley; “Everybody Knows” de Leonard Cohen; “Trouble Every Day” de Frank Zappa & Mothers of Invention y “Listening Wind” de los Talking Heads entre muchos más. Sin duda, un álbum que llega luego de que en 2020 y parte de 2021 vimos el levantamiento de varios movimientos sociales.

Según la misma fuente, el bajista de The Specials, Horace Panter habló sobre este álbum: “La gente ha utilizado la música como vehículo de protesta desde tiempos inmemorables. La injusticia es atemporal”. Como primer adelanto del disco, el grupo nos presenta su versión a “Freedom Highway”, un tema compuesto por los Staple Singers y escrito para las famosas marchas en Estados Unidos por los derechos civiles de Selma a Montgomery en 1965.

Protest Songs – 1924-2012, el siguiente material discográfico con covers de The Specials estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 24 de septiembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar completo este álbum, escuchen a continuación el primer vistazo, su versión a “Freedom Highway”: