Lo que necesitas saber: Por el momento se desconoce la razón por la que The Strokes retrasan el lanzamiento de 'Reality Awaits'.

De haberse respetado el anuncio inicial, ya sólo sería cuestión de un par de semanas para escuchar por completo el nuevo disco de The Strokes, Reality Awaits… ahora, la espera se prolonga a poco más de un mes.

The Strokes, 2026 / Foto: facebook.com/thestrokes (Jenna Murray )

¿Ahora hasta cuándo se estrenará Reality Awaits?

De acuerdo con NME, The Strokes han retrasado el lanzamiento de su nuevo disco que, según se había anunciado, sería estrenado este 26 de junio. La nueva fecha establecida para escuchar el reciente trabajo de los de Nueva York queda para el 24 de julio (así se puede ver en Spotify).

Estreno ‘Reality Awaits’ / Imagen: Captura de pantalla

¿Para dejar que pase la fiebre mundialista?, ¿para limpiarle el autotune a la voz de Julian Casablancas?… quién sabe. Hasta el momento se desconoce la razón por la que The Strokes decidieron aplazar el estreno de Reality Awaits…

The Strokes en concierto / Foto: facebook.com/thestrokes

Así que, en lo que llega la nueva fecha de estreno, no queda más que escuchar los dos sencillos que hasta ahora se han estrenado: “Going to Shopping” y la polémica “Falling Out of Love” (polémica por el “efecto” que trae la voz de Casablancas… y por ser, para algunos, algo extendida).

The Strokes anuncian nuevo show en Nueva York

Otra cosita que anunciaron The Strokes es un show especial en su ciudad natal, Nueva York. Éste será en Flushing Meadows Corona Park, compartiendo cartel con Beach House, TV on the Radio y Fcukers, el próximo 2 de octubre.

Lo anterior se suma a la extensa gira que ya tienen planchada The Strokes, la cual los traerá por este lado del continente Americano… incluyendo México. Julian Casablancas y compañía se presentarán en el último día del Corona Capital, el próximo 22 de noviembre. Seguro cerrando el evento.