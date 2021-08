Y a todo esto, ¿qué ha pasado con The Ting Tings y qué hacen ahora?

El 2008 no parece tan lejano, pero de repente se nos pasa que ya han pasado 13 años desde entonces… ¿Qué tanto recuerdan de esa época, digamos, en lo musical? Seguro que cada quién tendrá un lindo recuerdo de alguna banda o algún artista que los marcó en ese entonces. Y en ese sentido, seguro que más de uno rememorará con cariño The Ting Tings.

La pareja conformada por Katie White y Jules De Martino lanzó en aquel año su disco debut We Started Nothing y vaya que la rompieron en grande. Con base en sus influencias dance, indie rock y pop, le entregaron al mundo un material discográfico que no solo los puso en el mapa, sino que dejaba al público con una alta expectativa sobre lo que podrían hacer a futuro.

Y tal vez te preguntes qué ha pasado con ellos… Pues sí, la han armado con varios álbumes a lo largo de la última década, pero ninguno quizá tuvo la misma repercusión en la industria como lo tuvo su primera entrega discográfica. Ahora, han pasado tres años desde su último lanzamiento, pero eso no quiere decir que se han ido del todo. ¿Qué hacen ahora? Echemos un vistazo.

La formación de The Ting Tings

La primera década de los 2000 fue muy especial en muchos sentidos, sobre todo cuando se habla de música. Como ha sido históricamente, el Reino Unido se volvió cuna de la industria y vio emerger a todo tipo de proyectos musicales, de todos los estilos y texturas. Y desde Mánchester para el mundo, The Ting Tings haría lo propio.

Katie White y Jules De Martino comenzaron a tocar juntos en 2006, pero el par ya tenía un rato en la escena underground británica. En los años previos, la vocalista había formado parte de una banda de tendencia pop-punk femenil conocida como TKO y De Martino era un colaborador cercano de ese grupo. Posteriormente, entre 2004 y 2005, hicieron una banda con un amigo cercano a la que le llamaron Dear Eskiimo, pero el intento no prosperó..

Eso, desde luego no detendría a White y Jules. A sabiendas de que compartían la misma ambición, decidieron echar a andar sus esfuerzos como dúo y así, formaron oficialmente a The Ting Tings en 2007. El nombre de la banda, cabe resaltarlo, lo tomaron de una boutique donde trabajaba Katie, la cual se llamaba Ting Ting y le pertenecía a un vendedor chino. La traducción más fiel de esta frase es ‘band stand’, que es algo así como un kiosco musical.

Crecimiento y debut formidable

El crecimiento de The Ting Tings fue enorme y rápido en Inglaterra. La banda componía en su casa y de sus primeras sesiones, comenzaron a surgir canciones como “Great DJ o “That’s Not My Name”. Fue esta última, que grabaron en un sello independiente llamado Switchflicker Records, la que los puso en un foco más amplio de atención, tanto del público como los medios.

De tocar en fiestas privadas, comenzaron a abarrotar alguno venues locales y salir de gira por algunas ciudades importantes de Europa. Al mismo tiempo, seguían soltando algunos singles como “Fruit Machine” y así, se hicieron de una fiel base de seguidores entre 2007 y comienzos de 2008. Ya con un nombre mejor cimentado, el contrato con Columbia Records no se hizo esperar.

Casi enseguida de su firma de contrato, The Ting Tings -que ya habían pisado escenarios enormes como Glastonbury en 2007- se metió de lleno terminar su primer disco. Eventualmente, para mayo de 2008, llegó We Started Nothing… y de ahí, para arriba. Medios como la revista NME y la BBC le dieron bastante difusión en el Reino Unidos, mientras que a nivel internacional MTV cuando todavía era chido abrió mucho espacio para reproducir el video de “Great DJ”.

Junto a esa rola y a la antes citada “That’s Not My Name”, llegó otro sencillo promocional titulado “Shut Up And Let Me Go”, que se hizo un clásico de la banda. Ahí nada más para que vean lo exitoso que fue este debut, el dúo se mantuvo de gira casi hasta 2010 y en ese camino, incluso fueron nominados a Mejor Artista Nuevo en la entrega del Grammy de ese año.

Un disco complicado y uno que recompuso el camino

Ya habiendo pasado la prueba del debut, The Ting Tings entró de nuevo al estudio para darle forma a lo que sería su segundo disco…. pero el proceso no fue nada sencillo. Tal como recoge en un artículo Digital Spy, la banda tenía una primera maqueta del nuevo material y al final, se deshizo de la mitad de ese disco.

“Estábamos en Berlín, donde hay una gran escena electrónica, así que hicimos canciones como esa, pero rápidamente nos dimos cuenta de que todo en la radio era europop. No queríamos nuestro grabar para ser empañado con ese pincel…“, dijeron meses antes del lanzamiento. Aún así, Katie y Jules destaparon Sounds from Nowheresville en febrero de 2012 y aunque el disco tuvo un recibimiento bueno por parte de los fans, la crítica lo sacudió de arriba abajo con reseñas mixtas.

El siguiente disco del grupo, Super Critical de 2014, tuvo mejor suerte y se le destacó por ser un material mucho más cohesivo en su estructura y en su producción. Además, tener a Andy Taylor (exguitarrista de Duran Duran) como productor, le dio un toque retro disco-funky al sonido de The Ting Tings.

2018 en adelante y un último disco: ¿ahora dónde está The Ting Tings?

Si por algo ha destacado The Ting Tings en más de 10 años de carrera, es por su reinvención musical en cada oportunidad que se les presenta. Para 2018, Katie White y Jules De Martino se acercaron un poco más a los sonidos electrónicos, donde combinaron el sonido de guitarras suaves con todo tipo de arreglos, pads, sintetizadores, cajas de ritmos y más. Este disco, The Black Light, es por mucho el más oscuro y experimental que han hecho.

El disco cosechó un poco las mismas reseñas que sus trabajos anteriores salvo el aclamado We Started Nothing, es decir, muchas calificaciones mixtas. Después de The Black Light, poco y nada se ha sabido de la banda. En 2019 solamente una edición especial de dicho disco bajo el nombre complementario de Manchester Versions. Pero algo de nuevo material, nada.

Sin embargo, eso no quiere decir que están alejados de la música… Sus redes sociales, entre 2020 y lo que va del 2021, son ocupadas para promocionar a otras bandas de corte independiente que graban en su sello Finca Records. Una de sus grandes apuestas, por ahora, es una banda llamada The Hisunz que va empezando pero que luce prometedora.

Y aunque no han dado señales de estar en el estudio para trabajar en algo propio, apenas en marzo pasado Katie y Jules colgaron un posteo en redes donde dicen que muy pronto tendremos noticias de ellos. Suena a que se viene nueva música de parte de The Ting Tings.