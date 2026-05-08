Lo que necesitas saber: También hay nueva música de The Last Dinner Party, Yard Act, The Lemon Twigs y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Paul McCartney ft Rngo Starr – “Home To Us”

El próximo disco de Paul McCartney va a ser de esos que llenan de nostalgia porque, según se ha dicho, hablará de sus primeros años de vida, de su juventud y los instantes que lo marcaron a nivel personal antes de unirse a The Beatles.

Y si hablamos de nostalgia, uno entiende que su nuevo sencillo sea “Home To Us”, en la cual colabora Ringo Starr. Joyita imperdible para los fans más acérrimos del Fab Four.

Esta nueva canción remonta a ambas estrellas a los días en que los que vivían en sus respectivos barrios antes de ser famosos. Y sí, aunque la canción relata que eran vivencias duras en esos lugares, siempre quedará el recuerdo de que era un hogar que los vio crecer.

Mike D – “Switch Up”

La nueva rola de Mike D suena como si el Beastie Boy nunca se hubiera ausentado de la fiesta. “Switch Up” trae un breakbeat juguetón, con toda la libertad en la música de los Beastie Boys. La producción es impecable, en una rola que sí o sí te dará para arriba.

La vibra de caos controlado nos recuerda por qué Mike D siempre entendió el hip hop como una pista de baile. La rola tiene algo funk, con una producción que suelta y noventera, junto a sus hijos Davis y Skyler Diamond metidos en el viaje. Es el regreso de un veterano con ganas de seguir jugando.

The Last Dinner Party – “Big Dog”

De repente, se nos olvida que las chicas de The Last Dinner Party son capaces de crear canciones potentes, más allá de las melodías inspiradas en poesía que se han convertido en sello de la casa para ellas.

La prueba de esas rolas potentes está en “Big Dog”, una canción que te encantará si te gustan los riffs de indie rock garagero que, por ejemplo, alguna vez disfrutamos en Humbug y AM de Arctic Monkeys.

Esta ‘nueva canción’ tiene aura de ese sonido. Y la ponemos entre comillas porque este track en realidad, no es nuevo como tal; es una de las canciones que tocaban en vivo en sus inicios, pero no la habían grabado en el estudio… hasta ahora.

The Rolling Stones – “In The Stars”

¿Estamos viendo el revival de la Invasión Británica de antaño? Parece que sí… y la nueva canción de The Rolling Stones nos hace confiar en que su próximo disco, Foreign Tongues, será maravilloso.

Imagínense el estilo del disco Tattoo You con la producción moderna que empezaron a implementar desde Bridges to Babylon. Rock N’ Roll de la vieja escuela traído a nuestros días de forma genial.

Y ahí, bajita la mano, lindo detalle que el lyric video lo hayan puesto en muchos idiomas. Leyendotas los Stones.

Father John Misty – “The Payoff”

A Father John Misty lo hemos escuchado en su momento folk, en su momento de blues rock y hasta con toques de mariachi (como en “Chateau Lobby #4”)… y ahora, lo escuchamos entrarle a su mood más psicodélico.

“The Payoff” abre con una sección de sintetizadores digna de Tame Impala en su prime con Lonerism y Currents, para luego pasearse entre un blues rock histérico con mucho arreglo psicodélico. Y la letra, ya saben… Josh Tillman siendo críptico y siniestro con su idea sin dejar demasiado claro de qué habla.

Pero de que es temazo, eso sin duda.

Kelela – “linknb”

La genial Kelela nos dio de las canciones nuevas más chidas del fin de semana… pero tiene un pequeño detalle: DURA POCO MENOS DE DOS MINUTOS. Dejando de lado eso… qué temazo.

La etíope-estadounidense nos muestra que es una de las grandes (e infravaloradas) artistas del R&B alternativo, con ese flow a lo Sade y una voz atmosférica que se te queda en la cabeza. Y si no lo creen, escuchen “linkbn”.

El 10 de julio va a lanzar el disco New Avatar y pinta maravilloso. Ojalá las canciones sean igual de buenas de este sencillo… y que duren un poco más.

Yard Act – “Redeemer”

Vaya sorpresa que nos dio Yard Act con el lanzamiento de su nueva canción y anuncio de nuevo disco para Julio.

En “Redeemer”, James Smith y compañía se ponen rockeros, con una rola que nos recuerda a Kasabian en sus inicios, con la identidad sonora de Yard Act, a base de efectos raros, scratcheos y letras pensadas. Un solo intenso y muchísimo poder anticipan otro discazo de Yard Act.

The Lemon Twigs – “Look For Your Mind”

La rola que da nombre al nuevo disco de The Lemon Twigs tiene toda la onda de pop retro con tintes surferos de la banda de los hermanos D’Addario.

Ese rock de guitarras se antoja para disfrutar el verano en la playa, y obviamente en cualquier festival de música. El mensaje es de esperanza pura, para cuándo te sientes un poco perdido y necesitas regresar a ser tú mismo.

Of Montreal – “Already Dreaming”

Qué duro es darse cuenta de que estás en un relación que no da más; que se está desmoronando y que está a punto de quebrarse por completo. Bueno, pues el próximo disco de Of Monrtreal, aethermead (6 de junio), será básicamente un lamento sobre ese tipo de situaciones.

Y en el caso de la canción “Already Dreaming”, Kevin Barnes la escribió desde el punto de vista de una persona que está resignada a ser ignorada por su pareja sentimental, como sintiéndose una carga.

“Sé que estás trabajando, así que no te molestaré… estás desconectado y se supone que no debo molestarte… pero ya estoy soñando”. Más claro el mensaje no puede ser. Canción ideal para tristear.

Alexis Taylor y Mike SImonetti – “Perfect Kiss”

De entrada, el título puede parecer algo romántico… pero esta canción tiene un trasfondo más a universal que resonará en aquellos que se sienten marginados y que de alguna forma, anhelan ser aceptados por cómo son.

De esta canción, nos encantó el lado baladesco con el que arranca hasta convertirse poco a poco en un beat tranquilo que encajaría perfecto para pasar la noche bajo las estrellas, relajado, pasando el rato.

Ok, nos proyectamos con lo último, pero tiene buena vibra.