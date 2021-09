¡Te invitamos a una listening party para escuchar el nuevo disco de The Vaccines!

Vaya que el 2021 nos ha dejado con el ojo cuadrado en cuanto a regresos musicales. Y no lo decimos solamente porque ya se están armando un montón de conciertos y festivales en gran parte del mundo, también porque muchas bandas y artistas volverán este año con discos recién salidos del horno. Ese es justo el caso de The Vaccines, que en unos cuantos días nos presentarán completito su siguiente material discográfico y eso nos tiene [email protected]

Como recordarán a inicios de este año, mientras las cosas todavía eran inciertas dentro de la industria musical y después de dos años sin estrenar rolas nuevas, la banda británica lanzó un EP de covers bastante interesante llamado Cosy Karaoke, Vol. 1. Sin embargo, esto no fue suficiente para el grupo, pues a la par de este material de corta duración también grabaron lo que será el quinto álbum de estudio de su carrera.

The Vaccines estrenarán su nuevo disco ¡y tú puedes escucharlo antes que nadie!

Hace algunas semanas, The Vaccines anunció que el próximo 10 de septiembre estará disponible en plataformas digitales y en formato físico su nuevo disco, el cual llevará por nombre Back In Love City. De esta placa ya hemos escuchado algunos sencillos como “Headphones Baby”, “Alone Star”, “El Paso” y la rola que le da título a este álbum, que para ser honestos nos han dejado con un gran sabor de boca y suenan bastante bien.

Y si tú como nosotros, tienes ganas de disfrutar de inicio a fin el siguiente material discográfico de Justin Young, Freddie Cowan, Árni Árnason y Yoann Intonti; no se preocupen, que el tío Sopitas tiene algo para ustedes que seguramente los hará muy felices. A unos días del lanzamiento del álbum y mientras esperamos a que la banda regrese a nuestro país, queremos invitarlos a una listening party donde podrán escuchar antes que nadie su nuevo disco.

