¡The Vaccines le pone fecha a su nuevo álbum y comparten la rola “Back In Love City”!

Ahora sí, es momento de recibir a The Vaccines con los brazos abiertos una vez más porque vienen con todo. La banda británica se echó un buen rato de descanso, se dedicó a componer algo de material y muy pronto le podremos echar oído al trabajo que anduvieron armando en este tiempo.

Este viernes, Justin Young y compañía oficialmente anunciaron el lanzamiento de su nuevo disco Back In Love City, el cual verá la luz a mediados de septiembre próximo. Y para ir calentando los motores rumbo al estreno, nos comparten un adelanto más con la rola que le da nombre al material.

The Vaccines le pone fecha de lanzamiento a su nuevo disco

Han pasado tres años desde que The Vaccines lanzó Combat Sports, su más reciente disco. Aquella etapa los llevó de gira por el mundo y dejó muy buenas sensaciones para la crítica y los fans. Por eso es que el camino a un eventual nuevo material discográfico estaba lleno de expectativa.

Entonces, la banda se metió al mítico estudio Sonic Ranch en Texas para empezar a darle forma a lo que sería su nuevo disco. Y luego de una larga espera, se nos mostró hace algunas semanas el primer adelanto con la rola “Headphones Baby”, pero el misterio sobre cuando sería lanzado el álbum seguía en el aire… hasta ahora.

Aprovechando este fin de semana, The Vaccines oficialmente anunció la fecha de salida del que será su quinta producción de larga duración. Esta llevará por nombre Back In Love City y se estrenará el 10 de septiembre próximo.

La banda comparte un adelanto más con “Back In Love City”

Respecto al nuevo material, Justin Young comentó en un comunicado (vía NME) algunos de los aspectos que engloba el disco: “De alguna manera obvia, estamos más conectados que nunca…Pero también estamos más polarizados de lo que hemos estado durante 100 años y el mundo se está enfriando“, explicó el vocalista de The Vaccines cómo ha cambiado la dinámica de la sociedad para relacionarse.

“¿Y si hubiera un lugar donde el amor y otras emociones se hubieran agotado, pero pudieras ir a ‘La Ciudad del Amor’ [Love City] a buscarlas?”, enfatizó el cantante sobre la temática del material. Pues bien, no te contamos más. Por acá puedes escuchar el nuevo adelanto con la rola que le da nombre al disco y más abajo, el tracklist anunciado.

Tracklist de Back In Love City de The Vaccines (POR ACÁ lo puedes pre ordenar):

1. Back In Love City

2. Alone Star

3. Headphones Baby

4. Wanderlust

5. Paranormal Romance

6. El Paso

7. Jump Off The Top

8. XCT

9. Bandit

10. Peoples Republic Of Desire

11. Savage

12. Heart Land

13. Pink Water Pistols