The Warning festejó a lo grande sus 10 años en el Pepsi Center WTC

Lo que necesitas saber: The Warning se aventó un conciertazo en el Pepsi Center WTC de la CDMX, donde celebraron su décimo aniversario con un show sold out.

¿Cuantas veces no hemos escuchado que el rock está muriendo? Y sí, sabemos que quizá en este momento no es el género más popular, pero hay toda una nueva generación de bandas que nos demuestran que los guitarrazos están muy lejos de desaparecer. El claro ejemplo es The Warning, que llenaron por completo el Pepsi Center WTC.

Y es que fue evidente que la música de la banda conformada por Ale, Dany y Pau Villarreal une a un montón de generaciones, pues desde temprano en el venue vimos llegar desde familias llevando a sus hijos hasta la old school que cantaron a todo pulmón las rolas de esta agrupación que en los últimos años ha puesto en alto el nombre de México en todo el mundo, compartiendo escenario con verdaderas leyendas.

El concierto de The Warning en la CDMX fue sold out//Foto: OCESA/César Vicuña

The Warning llenó por completo el Pepsi Center

Con una intro espectacular (llena de visuales oscuros), las hermanas Villarreal salieron al escenario para aventarse un concierto lleno de energía, mucha potencia y entrega. La noche arrancó con “DISCIPLE”, con la que el público acompañó a The Warning con las palmas y a partir de ahí, nos llevaron por una montaña rusa musical.

“Miren nada más este lugar, no lo podemos creer. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, ¿están listos para una noche llena de rock and roll?”, dijo Dany Villarreal, quien aprovechó para recordar que con este show en la CDMX, estaban celebrando su décimo aniversario de banda. Y sí, todo fue una fiesta rockera.

Las hermanas siguieron calentando al público con “Z”, “CHOKE” y “AMOUR“, donde nos demostraron el enorme poderío y el gran combo que arman las tres cuando tocan en vivo. Por supuesto que el público se contagió de esa vibra, con decirles que entre las rolas, no paraban de gritar “Warning, Warning”, una locura.

El ritmo bajó un poco con “23”, con un intro que hizo que poco a poco fue subiendo la intensidad y en la que Paul Villarreal nos dejó claro que además de pegarle sabroso a la batería, también puede cantar a la vez. Una verdadera rifada, si nos lo preguntan.

“Muchas gracias, Ciudad de México. Wow, es un placer compartir nuestra música con ustedes, queremos darles las gracias a todos por estar esta noche”, mencionó Dany muy conmovida (y al borde el lanto) antes de seguirse con “KOOL AID KIDS”, una de las rolas de su más reciente material discográfico, ERROR.

Con una ponchada línea de bajo cortesía de Ale Villarreal, The Warning siguió su show en el Pepsi Center WTC con “Dust to Dust” para juntarla con “Dull Knives (Cut Better)”, que pusieron a cantar y brincar a todo el público. Y la verdad es que quedamos impresionados con la vibra que se sintió específicamente en ese momento, como si la banda y sus fans fueran uno solo.

La banda se aventó una presentación junto a un conjunto de cuerdas

Por supuesto que para este concierto completamente sold out, tenían preparada una sorpresa. Y es que resulta que bajaron los decibeles para armar un set con un conjunto de cuerdas conformado por puras mujeres, que acompañó a las hermanas para tocar “Black Holes (Don’t Hold On)”, donde Pau se sentó al piano y nos regaló un instante súper emotivo, donde a la baterista se le cortó la voz y la gente cantó junto a ella.

Después de esto, la baterista de The Warning dedicó unas palabras muy bonitas para el público y nos regaló una versión solita al piano de “Breathe”, una rola que jamás habían tocado en vivo. Y por supuesto, Pau se llevó el aplauso del público, el cual la hizo soltar una lagrimita sobre el escenario, porque de plano no podía creer el recibimient de sus fans.

Sin embargo, después de esto, The Warning decidió armar una intro espectacular cortesía del conjunto de cuerdas para dar paso a su épico cover de “Enter Sandman” de Metallica, que ya se imaginarán como prendió al Pepsi Center WTC, pues todo el mundo andaba coreando este clásico de la legendaria banda de thrash metal.

Además de tocar sus propias canciones, The Warning se aventó su cover de “Enter Sandman” de Metallica junto a un conjunto de cuerdas conformado por puras mujeres ???



Algo cool al terminar fue que las hermanas pasaron al frente a todas las músicas que tocaron junto a ellas en el escenario para que recibieran un enorme aplauso (totalmente merecido). Con “Survive”, la banda le puso un poco de sabor al concierto, con un ritmo rockero pero bailable que nos hizo mover el cuerpo casi inconscientemente.

“ERROR” y “SICK“ se encargaron de devolvernos esa dosis de guitarrazos poderosos que tanto pedíamos en el show. Aunque esto solo fue el previo para uno de los momentos más emotivos y sobre todo bonitos de la banda en el Pepsi Center WTC.

The Warning nos puso en mood nostálgico al ver un video repasando su carrera

Lo decimos porque en las pantallas apareció un video súper melancólico donde repasamos un poquito de esta década que llevan como banda. Es más, hasta pusieron videos de las hermanas Villarreal desde que estaban súper chiquitas y subían sus covers hasta la actualidad, que ya son una banda consolidada. Un gran recorrido para demostrar todo lo que han pasado y hasta dónde han llegado.

Y justo después de eso, The Warning regresó al escenario para tocar “MORE” mientras el público las acompañaba con sus palmas, que bajita la mano, nos fue regresando a ese mood ponchado que teníamos antes de este momento nostálgico. Con el grito de “Hey! Woah-oh-oh!”, el grupo continuó con “MONEY”, en la que además de poner a muchos a mover la cabeza, aventaron billetes falsos que le dieron otro toque en vivo a esta rola.

“Quiero que en este momento respiremos, que todos estamos juntos disfrutando de la música. Y quiero disfrutar este momento con ustedes y solo mi guitarra”, dijo Dany antes de arrancarse con “When I’m Alone”, mientras el Pepsi Center WTC coreaba y la seguía con las luces de sus celulares. Para terminar, la guitarrista de la banda nos dio un mensaje muy bonito al final de la rola, donde nos recordó que la música siempre nos une y que tanto ella como sus hermanos siempre estarán con todos.

Tras este instante muy melancólico entre sus fans y The Warning, Pau y Ale regresaron al escenario para echarse “XXI CENTURY BLOOD”, “HELL YOU CALL A DREAM” (una canción nueva) y “MARTIRIO” (con todo y final extendido) se encargaron de cerrar la primera parte del show en el Pepsi Center. Pero eso no era lo último que escucharíamos en este venue a reventar que se rindió ante las regias.

Luego de algunos minutos donde el público gritó el nombre de la banda un buen rato y jamás se cansó, las hermanas Villarreal regresaron al escenario para ahora sí, terminar con broche de oro esta noche al ritmo de “EVOLVE” y “NARCISISTA”, en las que tanto la banda como sus fans dieron toda la energía que les quedaba. De plano, ambas partes se entregaron por completo.

Tras más de 20 rolas y casi dos horas de concierto, The Warning se despidió de su fans chilangos dando un concierto impecable, emotivo y potente, cerrando los festejos por su décimo aniversario de carrera. Y aunque quizá faltaron algunas canciones –sobre todo de sus primeros álbumes, en general se aventaron un setlist que cubrió gran parte de su discografía y hasta sonaron rolas que podremos escuchar en sus siguientes proyectos.

Pero lo que Dany, Ale y Pau confirmaron en el Pepsi Center WTC fue su enorme crecimiento como artistas y banda, y sobre todo que están para cosas aún más grandes. Pero más allá del eterno debate si el rock va a desaparecer o no, nos dejaron claro que la juventud se niega a que la música hecha con guitarras muera, pues nos demostraron que tanto a ellas como las nuevas generaciones aún les emociona esto. Y sí, por supuesto que

