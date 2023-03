Dicen por ahí que el rock está muerto. Tenemos claro que no es el género más popular de la actualidad, pero aunque no lo crean y sin irnos tan lejos, hay bandas en México muy rifadas que además de romperla en todos lados y hacer cosas interesantes, demuestran que los guitarrazos siguen vivos y las nuevas generaciones los aprecian, como The Warning.

Desde hace un buen rato, las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez están poniendo en alto el nombre de México, participando en festivales muy importantes en otras partes del mundo, y abriendo los conciertos de bandas y artistas grandísimos. Y si con todo esto aún no se convencen que son una promesa del rock en la actualidad, acá despejaremos sus dudas.

The Warning/Foto: Cortesía

Repasemos brevemente la carrera de The Warning

Las chicas de The Warning empezaron a tocar desde que eran unas niñas y llamaron la atención por sus covers a bandas como AC/DC, Metallica, Muse y Guns N’ Roses. Por supuesto que sorprendieron a muchos, pues a pesar de ser muy pequeñas, demostraron un montón de talento. Es por eso que firmaron su primer contrato discográfico y empezaron a sacar sus propias rolas.

En 2015 sacaron su primer EP, Escape the Mind y poco después de eso, The Warning apareció en el show de Ellen DeGeneres, donde platicaron sobre cómo se convirtieron en un fenómeno viral. Pero fue hasta 2017 cuando lanzaron su álbum debut, XXI Century Blood y desde entonces, no han parado de sacar rolas ponchadas y discos muy rifados.

Hasta la fecha, The Warning ha lanzado tres discos más: Queen of the Murder Scene (2018), MAYDAY (2021) y ERROR (2022), con los que han demostrado que en todos estos años dentro de la industria musical, han madurado y crecido como banda, pues cada vez componen canciones más elaboradas y mejoran con sus instrumentos.

The Warning le ha abierto a bandas muuuy chonchas que se han fijado en ellas

Gracias a sus rolas y a la energía que transmiten cuando se suben al escenario, las chicas de The Warning han sido teloneras de bandas muuuy importantes y que admiran un montón. En 2021, abrieron el concierto de los Foo Fighters en el Foro Sol de la CDMX, donde compartieron con Kills Birds y que lamentablemente, fue el último show de Taylor Hawkins en México.

Pero la cosa no para ahí, ya que The Warning también abrió el concierto que Guns N’ Roses se aventó en 2022 en Monterrey. Por si esto no fuera suficiente en 2023, las hermanas Villarreal Vélez fueron las teloneras del tour que armó Muse en México, que pasó por Monterrey, Guadalajara y terminó con dos shows en el Foro Sol. Así que como verán, los pesos pesados del rock reconocen su talento.

Metallica eligió a The Warning para hacer un cover (y abrir sus conciertos)

Continuando con los nombres grandes que se han fijado en The Warning, por supuesto que no podemos olvidarnos de Metallica. Como recordarán, en 2021, la banda sacó The Metallica Blacklist, un disco tributo que llamó la atención porque en él, varios artistas y bandas de un montón de géneros coverearon las rolas del Black Album.

En este álbum participaron Weezer, Ghost, St. Vincent, Cage the Elephant, Royal Blood, Corey Taylor, Dave Gahan de Depeche Mode, Phoebe Bridgers, Miley Cyrus, Mon Laferte y hasta J Balvin… Claro que el talento mexicano no podía faltar, pero además de Rodrigo y Gabriela, José Madero, Ha*Ash y el Instituto Mexicano del Sonido, The Warning también le entró al proyecto.

The Warning participó en The Metallica Blacklist con un cover de “Enter Sandman“, en colaboración con la cantautora Alessia Cara (que por cierto, les quedó muy cool y suena brutal). Y por supuesto que con este enorme paso en su joven carrera, dejaron muy claro que están muy heavy dentro de la industria musical y que los propios integrantes de Metallica saben que son unas rifadas.

Las chicas de The Warning también han tocado en festivales y escenarios grandes

Por último pero no menos importante, debemos mencionar que The Warning es de las pocas bandas promesa nacionales que están pisando escenarios muy grandes tanto en México como en otras partes del mundo . Además de presentarse en varios festivales de nuestro país, las hermanas Villarreal Vélez lograron que sus dos conciertos en el Teatro Metropólitan fueran sold out… así como lo leen.

Pero como lo dijimos antes, The Warning también ha rockeado en otras partes del mundo. Para que chequen el dato, han armado varias giras por Estados Unidos y han tocado en festivales como Louder Than Life, Rockville y más. Aunque eso no es todo, porque también acompañaron a Three Days Grace durante su tour por Canadá de 2022.

The Warning también se ha dado una vuelta por algunos países de Sudamérica, como Perú y Colombia. Imagínense qué tan cañonas están que en este último país han tocado en el festival Rock al Parque en dos ocasiones e incluso, prendieron a más de 40 mil personas en el escenario principal (no cualquiera).

The Warning tocará en uno de los festivales más importantes del mundo

Pero sin duda, el show más grande hasta el momento de The Warning lo darán en el Rock am Ring 2023 en Alemania, pues pondrán en alto el nombre de México en uno de los festivales más importantes de todo el mundo y en el que comparten cartel con Limp Bizkit, Kings of Leon, Pantera, Tenacious D, Bring Me The Horizon, Turnstile, entre otros.

Mientras tanto, nosotros nos preparamos para ver a The Warning en la primera edición de The World Is A Vampire, el festival que armaron los Smashing Pumpkins en la CDMX junto a Interpol, Peter Hool & The Light y muchas más bandotas. Así que si después de leer todo esto no los convencemos, entonces se deben lanzar al Foro Sol este 4 de marzo para comprobarlo ustedes mismos.