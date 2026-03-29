Lo que necesitas saber: The Warning es un poderoso power trio que la viene rompiendo desde hace tiempo... y, ahora que regresaron a su natal Monterrey, lo hicieron con algo muy especial.

The Warning es una de las más importantes bandas de México en la actualidad (aunque a muchos eso les dé muuuuucha comezón) y aprovecharon su regreso al país y, especialmente, a su ciudad natal para estrenar canción.

The Warning// Foto: CREATIVE MUSIC AGENCY

La nueva canción de The Warning lleva por nombre “Ego”

Este sábado 28 de marzo, en el segundo día de actividades del Tecate Pa’l Norte, una de las bandas que nadie se quería perder era The Warning. Y, como se esperaba, el trío “power girl” reventó el escenario. Pero hubo algo más que eso…

Las hermanas Villareal lo dijeron: tocar en este festival es especial porque significa estar en su casa, Monterrey, y por eso aprovecharon para mostrarle a todos una nueva canción llamada “Ego” que suena así:

Hermanas Villarreal van por su quinto disco

El más reciente disco de estudio de The Warning fue el celebrado Keep Me Feed del 2024… y, bueno, esta canción parece que será parte del nuevo álbum. Habrá que esperar para ver qué tanto cambia en su versión estudio… aunque así, de “bote pronto”, suena poderosa, ¿no?

En 2025, The Warning lanzó Live From Auditorio Nacional, un disco que queda como testimonio del tremendo momento que pasa la banda… coronado por tres presentaciones completamente SOLD OUT en el inmueble de Reforma. “Que se repita”, exigen los fans.