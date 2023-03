The Warning se lució como la banda mexicana principal en The World Is A Vampire

Del lineup de The World Is A Vampire encabezado por The Smashing Pumpkins, Interpol y Peter Hook & The Light, notamos que las hermanas regias de The Warning eran el último acto nacional en presentarse en este nuevo festival de la Ciudad de México.

The Warning tenía una presentación importantísima y quedamos sorprendidos por la conexión que tienen con sus fans y el lleno absoluto que tuvieron en el escenario b del festival.

Dany de The Warning tocando en The World Is A Vampire/Foto: David Barajas

The Warning demostraron que son un power trio de talla internacional

Ya caída la noche en The World Is A Vampire, el escenario b reunió a muchísima gente para ver a The Warning, y las hermanas nos dieron un conciertazo, por lo que logran transmitir con su inagotable energía. Desde que salen al escenario, tienen claro lo que harán frente a sus fans, y tienen toda la presencia de una banda de nivel internacional.

Ojo con The Warning, porque aunque ya llevan un rato siendo importantes a nivel internacional y llenando foros en México, cada vez crece más su base de fans, lo que se notó con la cantidad de gente que llenó el escenario b el día de ayer.

Paul de The Warning tocando en The World Is A Vampire/Foto: David Barajas

Evidentemente The Wanrning tocaron en The World Is A Vampire el cover por el que las incluyeron el disco tributo a Metallica, y “Enter Sandman” provocó varios mosh pits de la gente amante del hard rock y metal.

The Warning armó una noche absoluta de intensidad

Abriendo fuerte con “Z”, “ANIMOSITY” y “Ugh”, The Warning tiene riffs impresionantes y lo que hacen en el escenario con sus rolas pone a brincar a cualquiera. Daniela, la vocalista y guitarrista, y Paulina, la baterista, sienten lo que cantan en las letras y tienen la labor de alentar a los fans a no bajar la intensidad.

Contrario a la normalidad, realmente las hermanas de Monterrey visitan la CDMX como si fuera cualquier ciudad del resto del mundo, con gritos de “¡Buenas noches Ciudad de México!” y “¡Vamos!”, The Warning volvió loca a la gente con rolas como “DISCIPLE” o “Narcisista”, y es que su talento les da para tocar cosas difíciles como si fuera fácil y además recorrer todo el escenario.

The Warning se rifaron como los grandes en The World Is A Vampire ??



Las hermanas Villarreal Vélez demostraron por qué son una de las bandas promesa de nuestro país con puro guitarrazo pesado. Acá les dejamos un pedazo de su presentación ?#TheWorldIsAVampire pic.twitter.com/wvaAwHlYAv — SopitasFM (@sopitasfm) March 5, 2023

Un show pequeño para una gran banda como The Warning

Hace unas semanas vimos a The Warning el Foro Sol abriendo ambas fechas de Muse, y quizás lo único malo de su presentación de ayer fue que mucha gente se quedó lejos en la carpa que fungió como el escenario b de The World Is A Vampire, algo que sucedió igual para Peter Hook & The Light.

Considerando que The Warning, que dominaron hace unas semanas el escenario principal del Foro Sol, podemos decir que lo de ayer quizá fue uno de los últimos shows más “íntimos” de la banda de Monterrey.

Ale de The Warning tocando en The World Is A Vampire/Foto: David Barajas

Esto no significó que The Warning bajara el nivel de show, sino que la estridencia de sus distorsiones retumbaba con más intensidad. Hasta adelante del escenario se podía ver a fans con mercancía de la banda, lo que da mucho gusto con una banda nacional que ya genera igual o más emoción que muchas bandas internacionales.

“MONEY” y “EVOLVE” fueron momentos de locura absoluta con mosh pits e inclusive sentimos cómo es que tembló en el escenario b con una banda como The Warning, que dejó de ser promesa hace mucho y ya convoca muchísima gente que las seguirá por mucho tiempo más.

En The World Is A Vampire, The Warning demostró que están para escenarios grandes/Foto. David Barajas