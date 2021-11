Se armaron los trancazos: The Weeknd y Post Malone estrenan el sangriento video de “One Right Now”

Aunque no lo crean y por más increíble que parezca, se está terminando el año y aunque estos días quizá no son tan intensos como los anteriores, eso no significa que no sigan las sorpresas a nivel musical. Sin duda este 2021 es de regresos y colaboraciones inesperadas, pero más allá de mencionar que los conciertos y festivales están de vuelta, un montón de artistas nos dejaron con el ojo cuadrado trabajando juntos. Sin embargo, de plano no esperábamos que dos nombres grandes como The Weeknd y Post Malone unieran fuerzas.

Como recordarán, el pasado 5 de noviembre, ambos le volaron la cabeza a toda la industria musical estrenando la canción “One Right Now”. No solo dejaron con la boca abierta a sus propios fans en todo el mundo, porque lograron armar una buena mezcla entre esa vibra ochentera que trae Abel Tesfaye y las rimas certeras del rapero estadounidense. En aquel momento solo presentaron la rola, pero ahora complementaron el lanzamiento de este sencillo con un videoclip espectacular.

Post Malone y The Weeknd nos sorprenden con el video de “One

Resulta que el 10 días después de que este tema llegara a nuestras oídos, Post Malone y The Weeknd decidieron estrenar el video oficial que de una vez es importante mencionar que está lleno de sangre. Todo inicia con el cantante de “Blinding Lights”, el cual se ve envuelto en un tiroteo antes de lanzar una granada para acabar con los enemigos que quedan en pie. Sin embargo, la cosa no para ahí, porque las cosas se ponen aún más intensas conforme avanzan las escenas.

Más adelante aparece Malone en una sangrienta batalla con varios hombres vestidos como Abel Tesfaye tras hacerse con una enorme arma de fuego. Pero agárrense, que el plot twist llega cuando nos enteramos de que ambos artistas son enemigos y están buscando eliminarse mutuamente a toda costa. Este visual lleno de acción y violencia termina con un enorme tiroteo digno de cualquier película de Hollywood y con los dos disparándose en la frente para así, acabar con sus diferencias.

Por el momento, se sabe desde hace ya un buen rato que The Weeknd está planeando todo para lanzar un nuevo material discográfico, aunque no ha revelado mucha información al respecto ya que además de esta canción con Post Malone, estrenó un sencillo propio y dos más junto a Swedish House Mafia y Rosalía. Pero mientras esperamos a que revele más detalle sobre su siguiente álbum de estudio, chequen a continuación el videoclip oficial que estrenaron para “One Right Now”: