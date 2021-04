¡The White Stripes anuncia una edición de 20 aniversario de ‘White Blood Cells’!

Este 2021 es bastante significativo para The White Stripes. Seguro lo fanáticos de hueso colorado ya se imaginan por qué, pero para quienes no lo recuerden, el próximo mes de julio se cumplen el 20 años del lanzamiento de White Blood Cells, el tercer disco del dúo.

Por supuesto, un momento de este tamaño merece una celebración especial… y así sucederá. Third Man Records (la discográfica de Jack White) acaba de anunciar una edición especial para conmemorar el vigésimo aniversario de dicho álbum. Desde luego, acá te decimos cómo adquirirlo, qué incluirá (porque tiene varias sorpresas geniales) y para emocionarnos, también se liberó una versión alternativa de un clásico de la banda.

Un lanzamiento especial de The White Stripes en camino

Es momento de un poco de nostalgia dosmilera. Cuesta creerlo, pero han pasado más de dos décadas desde que The White Stripes arribó a la escena musical para convertirse en uno de los proyectos musicales más emblemáticos de los 2000.

Mucho de ese éxito -es válido decirlo- se le puede atribuir al disco White Blood Cells, tercer material discográfico de la pareja que llegó en 2001 como un torbellino de blues-rock con tintes de garage listo para encarnarse en el gusto de la audiencia. Este disco cumple 20 añitos y la fanaticada podrá celebrarlo con una entrega muy especial.

Como mencionamos, Third Man Records anunció recientemente que lanzará una reedición especial de aniversario bajo el nombre Vault Package # 48: White Blood Cells XX. El material incluirá un par de vinilos con música inédita y una grabación en vivo, un DVD con videos de las sesiones de grabación del disco y un folleto con carteles, imágenes y fotos nunca antes vistas del dúo.

Y eso no es todo. Para que te animes a adquirirlo, The White Stripes liberó una versión de una toma alternativa de “Fell In Love With A Girl” que puedes escuchar a continuación. Más abajo te decimos cómo conseguirlo y qué incluye a detalle este increíble box set.

¿Cómo conseguir la edición especial de ‘White Blood Cells’?

No hay pierde si lo que quieres es conseguir esta edición especial del White Blood Cells de The White Stripes. Primero que nada, debes registrarte en la página de Third Man Records. Después de eso, debes suscribirte a través de las dos opciones que la disquera ofrece: la suscripción trimestral por 65 dólares (poco más de mil 300 pesos mexicanos) o la suscripción anual por 240 dólares (aproximadamente 4 mil 800 pesos). POR ACÁ encontrarás la página para registrarte y todo.

Tienes hasta el 30 de abril para registrarte y recibir la próxima entrega del Vault Package # 48: White Blood Cells XX. A continuación te decimos lo que incluye la edición de aniversario y te mostramos algunas imágenes para que veas que vale la pena hacer el gasto.

DISCO UNO (Tomas alternativas)

LADO A



1. “Dead Leaves and the Dirty Ground”

2. “Dead Leaves and the Dirty Ground”

3. “Hotel Yorba”

4. “Fell In Love With a Girl”

5. “The Union Forever”

6. “Offend In Every Way”

7. “That’s Where It’s At”

LADO B (Canciones inéditas)

8. “Ooh-Aah”

9. “I Can’t Wait”

10. “Hey Mary”

11. “Feel Like I’m Three Feet Tall”

12. “Rated X

13. “This Protector”

DISCO DOS – LIVE AT HEADLINERS, LOUISVILLE, KY (Concierto del 6 de septiembre de 2001)

LADO C

1. “When I Hear My Name”

2. “Death Letter / Grinnin’ In Your Face”

3. “Lord, Send Me An Angel”

4. “You’re Pretty Good Looking (For A Girl)”

5. “Dead Leaves And The Dirty Ground”

6. “Hotel Yorba”

7. “Truth Doesn’t Make A Noise”

8. “I Think I Smell A Rat”

LADO D

1. “Jolene”

2. “We’re Going To Be Friends”

3. “Expecting”

4. “The Union Forever”

5. “The Same Boy You’ve Always Known”

6. “Apple Blossom”

7. “Cannon / John The Revelator”

8. “Astro”

9. “Boll Weevil”