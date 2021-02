A 10 años de la separación de The White Stripes, el dúo que lo cambió todo

El 2 de febrero parece ser una fecha relativamente normal para todo el mundo. En México festejamos el Día de la Candelaria, el momento en que todos le entramos duro y sabroso a la tamaliza; sin embargo, la industria musical lo recuerda como un momento triste, pues un día como este pero de 2011, The White Stripes anunciaron su separación definitiva, cerrando por completo la historia de una de las bandas más importantes de la historia.

En 1996, Jack y Meg se casaron sin saber que años más tarde formarían un dúo explosivo. A ambos les interesaba la música, cada quien tuvo experiencias con distintos grupos pero cuando ella comenzó a tocar la batería se dieron cuenta de que ellos solos eran capaces de sonar como una banda completa. Un año después, el 14 de agosto de 1997 se presentaron públicamente por primera vez en el Gold Dollar de Detroit.

El inicio de The White Stripes

Mientras crecían como banda, The White Stripes estuvieron envueltos en la polémica. En un inicio mencionaron que eran hermanos, pero a finales de 2000 se confirmó que ambos se habían divorciado, aunque pocos podían comprender por qué ocultaron todo ese tiempo su relación. En su momento, Jack White dijo que este secreto fue con intención de mantener la atención de la prensa en su música en lugar de verlos como pareja.

Y para ser honestos, fue una decisión extraña pero correcta, pues lo hicieron justo antes de que su fama estallara a nivel mundial. En 1999, Meg y Jack publicaron su álbum debut homónimo y desde ese momento se consolidaron como uno de los exponentes más importantes del garage rock, que trajeron al mainstream al blues en una época en el que el post-punk y el indie rock estaban cobrando fuerza.

Jack y Meg nos volaron la cabeza

Para arrancar el siglo XXI, The White Stripes nos presentaron dos de los discos más importantes de la década, De Stijl y White Blood Cells, que significaron su ingreso a las listas de popularidad como Billboard. Sin embargo, ambos –sobre todo Jack– siempre estaban buscando superarse y reinventarse, incorporando en su música géneros que muchos no estaban acostumbrados a escuchar en una banda como ellos.

No se limitaban a solo crear melodías con la batería, bajo y guitarra. En sus rolas sonaban instrumentos que van desde un juguetón piano (“My Doorbell”) hasta una marimba muy peculiar (“The Nurse”) e incluso revivieron el uso de equipos de grabación antiguos, todo ello bajo el sello indie rock y tirándole al DIY. Pero con su álbum Elephant consiguieron un himno alternativo que fue número uno en muchos países, “Seven Nation Army”.

Las inquietudes de Jack White

Los White Stripes son de las pocas bandas que con el paso del tiempo mantuvieron en el mismo nivel su discografía, con álbumes como Get Behind Me Satan y Icky Thump, de hecho con la gira de este último disco dieron el que sería el último show del dúo, el cual se llevó a cabo el 31 de julio de 2007 en el Southaven de Memphis. Pero a la par, Jack White empezó a tener inquietudes musicales que lo llevaron a hacer otras cosas.

En 2005 formó The Raconteurs junto a Brendan Benson, Jack Lawrence y Patrick Keeler, y en 2009 junto al propio Lawrence, Alison Mosshart y Dean Fertita creó a The Dead Weather. Sin embargo, y contra todo pronóstico, en diversas entrevistas Jack dejó muy claro que a pesar de tener estos dos proyectos, su prioridad era grabar un nuevo disco con Meg y el cual dijo durante todo ese tiempo que lo estaban produciendo.

Un final inesperado pero ideal

The White Stripes actuó en directo por primera vez desde septiembre de 2007 en el último episodio de Late Night with Conan O’Brien el 20 de febrero de 2009, donde interpretaron una versión alternativa de “We’re Going to Be Friends”. Sin saberlo, esta fue la última actuación en vivo de este dúo espectacular, pues dos años más tarde llegaría la noticia que sus fans jamás pensaron escuchar, al menos no después del hype sobre el futuro de la banda.

A través de un comunicado, Meg y Jack anunciaron oficialmente su separación el 2 de febrero de 2011. En aquel momento, dijeron que dejarían de grabar y tocar música bajo este nombre, además negaron cualquier diferencia artística, problema de salud o cualquier pelea, argumentando “una infinidad de razones, primordialmente para preservar lo hermoso y especial de la banda”. El final perfecto para un grupo que marcó época.

El legado de The White Stripes

Tras más de 10 años de historia, seis álbumes de estudio, presentaciones por todas partes del mundo y un montón de premios, The White Stripes dijeron adiós. Desde entonces, esperamos a que estos dos musicazos anuncien uno que otro show de reunión; sin embargo, considerando los diversos compromisos que tiene Jack y que después de la separación Meg desapareció del ojo público, la cosa se ve sumamente complicada aunque no imposible.

Sin duda, es una locura lo que hicieron estos dos en tan poco tiempo. No se puede pensar en otro grupo de rock que pueda cambiar tan fácilmente entre el punk crudo y el country casero e incluso un poco de folk en el transcurso del mismo set de manera casi perfecta; pero quizá lo más importante es que crearon una magia y mística juntos que ningún dúo o grupo de cualquier otro tamaño ha sido capaz de replicar.

Por ahora, lo único que nos queda es escuchar el disco de grandes éxitos que lanzaron a finales de 2020 y recordar esas grandes épocas. Eso sí, no nos podemos quejar, pues en 2005 y en uno de los momentos más importantes de su carrera, los White Stripes dieron tres presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de Mexico que estamos seguros que aquellos que tuvieron chance de verlos en vivo no han olvidado.

¿Hay por aquí algún afortunado que los haya visto?