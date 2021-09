Uno más: The Whitest Boy Alive confirma fecha para el Corona Capital 2021

Entre la vacunación del COVID-19 y muchas actividades regresando a la nueva normalidad de la CDMX, una de las dudas más grandes que se han presentado en las últimas semanas es sobre si se llevará a cabo la edición 2021 del Corona Capital, uno de los festivales más grandes de nuestro país.

Los rumores no han aparecido sólo porque sí. En días recientes varios artistas internacionales han comenzado a confirmar su participación en el evento que cada año se realiza en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Ahí tenemos a Tame Impala, LP y ahora a esa lista se unen los Whitest Boy Alive. ¡¿Qué?!

The Whitest Boy Alive será parte del Corona Capital 2021

Tal y como lo leen. La agrupación comandada por Erlend Øye subió a sus historias de Instagram un arte donde dieron a conocer a sus seguidores que formarán parte del cartel del Corona Capital 2021. De acuerdo con la storie de Erlend y compañía, The Whitest Boy Alive se presentará el próximo 21 de noviembre en el festival.

Si bien por ahora el Corona Capital no ha dado a conocer detalles sobre si realizará o no su edición para este año, la presencia de Erlend y la banda oriunda de Berlín no es mucho una sorpresa que digamos, pues una semana antes The Whitest Boy Alive se presentará en el festival Tecate Pal Norte, el cual se realiza en la tierra de la carnita asada.

El festival aún no se pronuncia al respecto, pero algunas bandas sí

Como les comentamos al principio de la nota, hace unos días Tame Imapala y LP comenzaron a levantar los rumores sobre la posible realización del Corona Capital. La banda australiana lo hizo a través de su merch oficial, donde agregó una fecha en la CDMX para noviembre de este año, y LP en las fechas posteadas en su sitio oficial. ¿Será que tendremos noticias próximamente?