La conciertiza en México arrancó brava, pues desde los primeros días del 2023 tuvimos conciertos y festivales muy rifados. Sin embargo, si a ustedes les late el rock alternativo, los guitarrazos ponchados y hasta la lucha libre, estamos seguros que están emocionados por la primera edición de The World Is A Vampire en la CDMX.

Desde hace algunos meses, los Smashing Pumpkins anunciaron con bombo y platillo que regresarían a México con un festival alternativo curado por la banda en el que además de verlos a ellos y a un lineup conformado por Interpol, Peter Hook & The Light, Turnstile, The Warning y muchos más, también podrán checar un encontronazo de luchas estelarizado por la AAA y la NWA.

Lineup de The World Is A Vampire/Foto: OCESA.

¡Tendremos boletiza callejera para que se lancen a The World Is A Vampire!

Sin embargo, sabemos que muchos tienen ganas de lanzarse a The World Is A Vampire y probablemente aún no arman sus boletos porque todavía no se recuperan de la cuesta de enero. Pero no se preocupen, que acá en Sopitas.com nos pondremos ‘la del Puebla’ regalándoles unos cuantos boletos para este festivalazo que se llevará a cabo el 4 de marzo en el Foro Sol.

Ahora bien, ya que tenemos su atención, es momento de checar cómo estará la cosa. Para esta boletiza callejera de The World Is A Vampire nos lanzaremos a una ubicación de la CDMX y abajo, en esta misma nota, les compartiremos fotos del lugar exacto en donde andaremos.

Billy Corgan tocando con los Smashing Pumpkins/Foto: Getty Images

Quédense atentos a nuestras redes y a esta nota para llevarse los boletos de The World Is A Vampire

Pero no solo eso, también estaremos subiendo a nuestras redes de Sopitas FM (Twitter e Instagram) algunas pistas para que nos encuentren antes que nadie y sean de los primeros en llevarse sus boletos para este festival que promeete muchísimo (así que más vale que nos sigan por ahí y estén atentos a todo lo que subamos).

Por último pero no menos importante, quédense al tiro, porque este viernes 3 de marzo se armará esta boletiza callejera y no queremos que se queden fuera de la primera edición de The World Is A Vampire. ¿Están listos para ver a los Smashing Pumpkins, Interpol, Peter Hook & The Light y más bandotas en el Foro Sol?