En México, por festivales no paramos y uno de los que más nos emociona trae a nada más y nada menos que Smashing Pumpkins, Interpol y Peter Hook & The Light como parte de los actos más conocidos. Sí, es un gran combo, pero además de esos artistazos, The World Is A Vampire tiene a otras bandas que también vale mucho la pena ver.

¿Ya están listos para el evento o qué onda? Bueno, agárrense que se acerca el 4 de marzo para caerle al festival y aquí, les hablamos de otros cinco proyectos musicales que son imperdibles.

Cartel oficial de The World Is A Vampire. Foto: OCESA.

5 bandas (más allá de los headliners) que debes ver en The World Is A Vampire

Turnstile es una de las bandas imperdibles de The World Is A Vampire

Desde hace unos años, la escena de las vertientes del punk ha visto a muchas bandas geniales ganar notoriedad a nivel mundial. En el terreno del hardcore, Turnstile una de las que brilla en grande.

El grupo oriundo de Maryland, comenzó su carrera desde hace más 10 años en la escena local ese lugar, y de a poco han ido cosechado más reconocimiento. Pero fue en el 2021 con su tercer disco Glow On –una verdadera joya– que empezaron a experimentar un éxito masivo a nivel mundial (o bueno, más del que ya tenían en realidad).

Este álbum ha significado una gran evolución en su sonido, incorporando influencias del shoegaze, el indie-rock y más detalles que lo hacen un discazo. Turnstile es, por esto y más, una de las bandas imperdibles de The World Is A Vampire.

Brendan Yates de Turnstile. Foto: Getty.

Chelsea Wolf nos traerá su esencia gótica al festival

Podríamos referirnos Chelsea Wolfe fácilmente como una de las exponentes de la escena musical gótica más interesantes del nuevo milenio. Pero más allá de eso, lo que hace genial a su propuesta es lo versátil que es en cuanto a influencias musicales.

Así como te avienta un temazo atmosférico lleno de sonidos electrónicos experimentales geniales, también le entra a las texturas más folk, country o hasta algunas cosillas de noise rock en sus primeras entregas. Tremenda artista, y no nos cabe la menor duda de que es una imperdible entre los artistas y bandas del The World Is A Vampire.

Margaritas Podridas es una de la bandas mexicanas que debes ver en The World Is A Vampire

Hablado de México de bandas tiene en Margaritas Podridas a una de sus bandas más interesantes de la escena alternativa. Y es que no todos los días, nos encontramos con un gran proyecto musical que tenga influencias del grunge, del shoegaze y esos estilos que alguna vez definieron los 90.

Como cualquier grupo, llamaron la atención de los circuitos underground con algunos EP’s, pero en años más recientes le han entrado de lleno a las producciones de larga duración. En 2021, lanzaron un disco homónimo que, si no lo han escuchado y tienen chance, les va a gustar bastante.

Margaritas Podridas, a quienes tuvimos la oportunidad de ver cuando abrieron el concierto de IDLES en marzo del 2022, los trasladará a esas grandes épocas de los 90, donde la distorsión era la esencia de las bandas que predominaban la época. Por eso están aquí, entre las bandas imperdibles del The World Is A Vampire.

Imagen ilustrativa de Margaritas Podridas. Foto: vía Facebook oficial de la banda.

In The Valley Below nos hipnotizará con música en The World Is A Vampire

Han pasado cuatro años desde la última vez que In the Valley Below vino a México. Fue en 2019 cuando formaron parte del Corona Capital de ese año, además de que aprovecharon su paso por la Ciudad de México para grabar el video oficial de su rola “Elephant” (que también tiene su versión en español).

Ahora, el proyecto liderado por Jeffrey Jacob Mendel y Angela Gail Mattson volverá a nuestro país como una de las bandas de The World Is A Vampire, eso sí, con algunas nuevas rolas bajo el brazo como “Candy Hearts” o “Lie with Me”.

Angela Gail, vocalista de In The Valley Below. Foto: Facebook oficial de la banda.

El Shirota es una de las bandas mexas geniales del The World Is A Vampire

En este punto, ya conocemos bastante a los rifados de El Shirota. Llegarán al The World Is A Vampire con algo de nueva música, especialmente del EP Niebla y rolas como “Influyente” y “Así no fue”. Así que si son fans de esta bandota, seguro ya saben qué tipo de show poderoso pueden esperar.

Pero para quienes no, lo que hace especial a estos músicos es el efusivo despliegue sonoro, la combinación espectacular de momentos calmados y enérgicos entre las rolas, la distorsión que te volará la cabeza. Es una banda que disfrutaremos mucho en The Worlds Is A Vampire y si no lo creen, échenle ojito a esta rolita suya.

La verdad es que ya estamos ansiosos por que llegue el momento ver a todas estas increíbles bandas en The World Is A Vampire. Ahí nos cuentan a qué otros grupos ya quieren ver en acción en el Foro Sol el próximo sábado 4 de marzo.