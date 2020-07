Tina Turner regresa con el remix de Dj Kygo, “What’s Love Got To Do With It”

A más de 30 años del álbum “Private Dancer”, Tina Turner sigue teniendo un lugar consagrado en la música pop, pero, si en ese entonces no entendimos qué se tiene que hacer con el amor, esta es nuestra oportunidad, porque Dj Kygo trae de regreso a la reina del rock con el remix de “What’s Love Got To Do With It”, un hitazo per sé, que seguramente podrá a bailar a todo el mundo.

El remix está recién salido del horno, lanzado junto con un video musical el pasado viernes 17 de julio de 2020, se perfila para ser uno de los sencillos más escuchados durante el verano, pues en tan solo dos días, alcanzó más de 1.4 millones de vistas en la plataforma de Youtube.

El DJ noruego y productor discográfico, anunció esta colaboración inédita a través de sus redes sociales, explicando que una de las razones por las que eligió el hit de 1984, es porque es una de sus canciones favoritas de todos los tiempos. “Se siente surrealista tener la oportunidad de trabajar con una artista tan legendaria”, escribió la estrella de música house en su cuenta de Instagram.

A pesar de que “What’s Love Got To Do With It”, es tan conocida por todo el mundo, como las mismas mañanitas, el dj logra darle un aspecto súper fresco, incluyendo un par de percusiones, ritmos house y algo de electrónica, el coro es acompañado por la voz de la cantante suiza, teniendo como resultado una canción rítmica y melódica que pone de buen humor a cualquiera, mientras que los pies, no dejarán de moverse mientras la escuchas.

Sacar a una reina de la jubilación

El video, es escrito y dirigido por Sarah Bahbah, Laura Harrier y Charles Michael David, quienes muestran a una pareja que a pesar de aparentar que están en su mejor momento, ambos están plagados de problemas personales que los llevan al fracaso. Los personajes se sincronizan a través de partes de la canción, pero al final, alguno de los dos tiene que decir adiós.

Este mes de julio se cumplen exactamente dos décadas desde que Tina Tirner anunció su retiro en 2020. Su último álbum de estudio, “Twenty Four Seven”, lanzado un año antes, le valió una cálida respuesta crítica, obteniendo una certificación de oro de ‘Recording Industry Association of America’, RIAA, dando paso a la gira titulada con el nombre homónimo del álbum, la más exitosa en toda su carrera, recaudando más de 100 millones de dólares.

Más tarde, Tina Turner, regresó a los escenarios en febrero del 2008, actuando junto con Beyonce para los Premios Grammy. En octubre de ese mismo año, celebró su quinta década en la industria con la gira “Tina !: 50th Anniversary Tour”, seguido por el álbum recopilatorio “Love Songs” en 2009, mientras que de acuerdo al ABC, en 2010 hizo otra reaparición, pero esta vez junto con el grupo suizo ‘Beyond’ con el que lanzó el disco de meditación espiritual “Buddhist and Christian prayers”. Desde entonces, ha estado alejada de la industria, las discos y el glamour, reposando en su natal Suiza, hasta ahora.

El DJ millennial actualiza las pistas de los 80’s

El músico noruego de 24 años, saltó a la fama tras mezclar la canción de “I See Fire” de Ed Sheeran, posteriormente, lanzó su propio sencillo “Fireston”, mismo que rebasó los mil millones de reproducciones en Spotify durante el 2015, convirtiéndose en uno de los artistas más escuchados dentro de la plataforma.

Desde entonces, el dj ha lanzado tres álbumes de estudio, atrayendo a millones de fans de todo el mundo. Su ópera prima, “Cloud Nine”, lanzado en mayo de 2016 con 13 diferentes sencillos, gracias a colaboraciones de artistas como Conrad Sewell y Parson James, encabezando varias listas de singles en todo el mundo.

Volver a escuchar a Tina Turner, resulta todo un agasajo, estamos seguros de que la nueva versión de “What’s Love Got To Do With It”, les encantará.