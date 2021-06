Alzando la voz: Tom Morello le compuso una canción a los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Desde que saltó a la fama con Rage Against The Machine, Tom Morello ha alzado la voz por distintas luchas sociales. Ya sea a través de su música o uniéndose a la causa con organizaciones en específico, siempre ha estado al pie del cañón cuando se le necesita. Sin embargo, uno de los sucesos que siguió muy de cerca fue lo que pasó el 26 de septiembre de 2014, con el caso de la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En una de sus últimas presentaciones en México con Prophets of Rage en el Vive Latino del 2017, vimos al guitarrista con un mensaje que hacía alusión a este conflicto. Incluso, en el concierto que Calle 13 dio en el Palacio de los Deportes en 2014, Tom apareció junto a los integrantes del dúo para tocar un par de rolas y justo después de terminar, le cedieron el micrófono a los padres de los estudiantes quienes hablaron de su situación.

Tom Morello le compuso una rola los 43 de Ayotzinapa

A casi siete años del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las cosas no están muy claras al respecto, aunque afortunadamente por ahí están saliendo evidencias de lo sucedido. Pero al menos de lado desde su trinchera, Tom Morello seguirá alzando la voz sobre este caso porque ahora, nos dejó con el ojo cuadrado porque le compuso una canción muy especial a los jóvenes que murieron y desaparecieron esa noche.

Resulta que el 21 de junio, Morello subió a su cuenta de Instagram un video en el que mostraba el riff de un tema llamado “Lightning Over Mexico”. En el clip, el guitarrista mencionó que la inspiración vino de aquella noche en que tocó junto a Residente y Visitante en la CDMX, donde platicó con los familiares de los estudiantes. Después de eso y luego de subirse al escenario, comenzó a componer las frases de la canción.

“Esta canción está dedicada a la memoria de los 43 estudiantes/activistas mexicanos que fueron ‘desaparecidos’ y presuntamente asesinados por el gobierno y sus agentes. Hace un tiempo toqué en un show a beneficio de sus familias en la Ciudad de México con Calle 13 y después de conocer a las devastadas familias escribí la letra entre camerinos”.

Por si esto no fuera suficiente, Tom Morello también comentó que esta rola viene en colaboración con la rapera chilena, Ana Tijoux, quien aportó varias rimas incendiarias y que armó una combinación brutal con los riffs potentes que él compone. “Lightning Over Mexico” viene incluida en The Catastrophists, el nuevo EP que el guitarrista lanzó junto a The Bloody Beetroots y que pueden escuchar completa a continuación: