Tom Morello comparte la poderosa canción “Radium Girls” junto a The Bloody Beetroots y Pussy Riot

La reunión de Rage Against The Machine sigue en puerta y con un tour pendiente, pero ese no es el único proyecto que Tom Morello tiene bajo la manga. El guitarrista trae por ahí algunos proyectos más con los que mostrará nuevo material, varias colaboraciones y sí: ya tenemos un adelanto.

Este viernes, el también activista liberó el sencillo llamado “Radium Girls” en el que también participan The Bloody Beetroots y otras miembros invitadas de las bandas Pussy Riot, The Interrupters y The Last Internationale. Por acá, también te mostramos el video oficial del track.

Tom Morello y compañía preparan un lanzamiento especial

Como dijimos, el buen Tom Morello no solo tiene programado salir de gira con Rage Against The Machine en el futuro. De hecho, en unos días el músico lanzará un nuevo extended play del que ya nos ha mostrado algunos adelantos para ir calentando motores.

Esta nueva producción llevará por nombre The Catastrophists y verá la luz el próximo 18 de junio (ahí para que lo vayan agendando). De este material, hace unas semanas se nos mostró el primer sencillo “Weather Strike” en el que el guitarrista se hizo acompañar por la banda rusa Pussy Riot. Pero ahora, tenemos un adelanto más que les volará la cabeza con unos buenos guitarrazos y un combi de invitadas de lujo.

Liberan el video para “Radium Girls”

Tom Morello liberó este viernes la rola “Radium Girls”, pista donde Nadya Tolokonnikova (Pussy Riot), Aimee Interrupter (The Interrupters), Mish Way (White Lung) y Delila Paz (The Last Internationale) ponen las voces y hacen referencia a una historia de la vida real.

“Cuatro mujeres extraordinarias y la feroz producción de The Bloody Beetroots dan vida a la verdadera historia de las Radium Girls, jóvenes trabajadoras de una fábrica de Illinois que fueron víctimas de una de las más atroces crímenes en la historia industrial de Estados Unidos“, comentó el guitarrista en un comunicado.

“Estas chicas usaban pintura con radios letales para hacer que los relojes brillaran en la oscuridad. Se les animaba a lamer los pinceles para aumentar la productividad, las ganancias y al final, sus huesos literalmente se desmoronaron a causa del cáncer y eran tan tóxicos que tuvieron que ser enterrados en ataúdes revestidos de plomo” remató Tom Morello.

A continuación, te dejamos el video de “Radium Girls” para que le eches un vistazo y más abajo te mostramos el tracklist de The Catastrophists que sale el próximo 18 de junio.

Tracklist de ‘The Catastrophists’ de Tom Morello

1. The Devil’s Infantry

2. Radium Girls (feat. Pussy Riot, Aimee Interrupter, Mish Way, and The Last Internationale)

3. Lightning Over Mexico (feat. Ana Tijoux)

4. Keep Going

5. Weather Strike (feat. Pussy Riot) [The Bloody Beetroots Remix]

6. Field Of Tigers

7. Mary Celeste