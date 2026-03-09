Lo que necesitas saber: En 2008, Tommy DeCarlo pasó de ser gerente de un Home Depot a vocalista de Boston. Y así fue, hasta 2025, cuando anunció que se retiraría de los escenarios por un problema de salud "inesperado".

Tommy DeCarlo murió a los 60 años… muy joven, pero si algo puede menguar la pérdida, es saber que se fue después de haber cumplido el sueño que muchos fans de la música han tenido: ser parte de su banda favorita. En el caso de DeCarlo, de Boston.

Boston / Foto: facebook.com/bandboston

Fue descubierto por el guitarrista Tom Scholz, tras la muerte de Brad Delp

La noticia de la muerte de Tommy DeCarlo fue confirmada por sus hijos. En un comunicado compartido en redes, la familia del vocalista informaron que éste falleció a causa del cáncer cerebral que se le diagnosticó en septiembre de 2025.

“Luchó con increíble fuerza y valentía hasta el final”, señala el comunicado firmado por los tres hijo de Tommy DeCarlo, quien ocupó el puesto de vocalista de Boston, luego de que el cantante fundador, Brad Delp, se quitó la vida en 2007.

Tommy DeCarlo en Boston / Foto: facebook.com/bandboston

Antes de cantar con Boston, DeCarlo era gerente de un Home Depot

DeCarlo llegó a Boston al ser descubierto por el guitarrista de la banda, Tom Scholz. Tommy DeCarlo grabó varias canciones de Boston con él en la voz y las publicó en su página de MySpace… y por una de esas casualidades de la vida, llamó la atención de Scholz, quien no dudó en llamarlo.

Así, DeCarlo pasó de ser un honorable gerente de un Home Depot en Carolina del Norte a líder de una de las bandas más emblemáticas de los 70. Primero, para cantar unas canciones con la banda para un tributo… luego, para quedarse como cantante de base.

Tommy DeCarlo en Boston / Foto: facebook.com/bandboston

Antes de cantar con Boston ante miles de fans, lo más que había hecho Tommy era catar en un coro, en un concurso de talentos… y lo más masivo fue cuando cantó en unos boles, frente a unas 40 personas. “Debo admitirlo, que la mayoría de esas 30 o 40 personas estaban jugando a los bolos”.

Con Boston, DeCarlo grabó el disco Life, Love & Hope de 2013. Por cuenta propia (bajo el nombre DeCarlo) lanzó el álbum Lightning Strike. Lamentablemente, en octubre de 2025 informó que se tendría que retirar de los escenario debido a “problemas de salud inesperados”.