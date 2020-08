Toots and The Maytals coverean a Bob Marley junto a Ringo Starr

Sin duda, Bob Marley es uno de los artistas más importantes en la historia de la música y emblema del reggae, pues lo que hizo junto a The Wailers y en solitario marcó a miles de personas en todo el mundo. No sólo influenció a los jóvenes, que encontraron en él una inspiración para componer sus propias canciones, también motivó a los músicos de su generación, como a Toots and The Maytals.

Este 2020, Robert Nesta Marley estaría cumpliendo 75 años, es por eso que su familia armó varias sorpresas para todos los fanáticos y no tanto. Hace algunos días compartieron un video para “One Love” en apoyo a la UNICEF, pero más tarde hicieron lo mismo con clásicos de la estrella jamaiquina como ““Easy Skanking”, “Redemption Song” y “Three Little Birds”.

También puedes leer: ZIGGY MARLEY ANUNCIA NUEVO DISCO CON TOM MORELLO, ALANIS MORISSETTE Y SHERYL CROW

Toots and The Maytals reclutan a músicos de primera

Resulta que Toots and The Maytals decidieron rendirle tributo al gran Bob Marley covereando esta última canción, y para eso contaron con un montón de invitados de verdadero lujo. Ahí para que chequen el dato, reunieron en una misma canción a varias generaciones de músicos, entre leyendas vivas hasta algunos otros que están siguiendo el camino de sus padres.

En esta versión de “Three Little Birds” aparece el querido Ringo Starr tocando las percusiones, su hijo Zak Starkey pegándole a la guitarra, el baterista jamaiquino, Sly Dunbar y para rematar el hijo del icono del reggae, Ziggy Marley. Ahora sí que esta bandota armó un combo de en sueño para tocar este temazo, un lineup digno de cualquier concierto histórico.

Pero hablando de la rola y a diferencia de la original, acá le metieron su propio toque y mucho más estilo, pues suena acelerada y hasta cierto punto frenética. Al escucharla te dan ganas de mover la cabeza y dejarte llevar, algo que sin duda necesitamos en estos momentos tan extraños que vivimos. Por ahí debemos reconocer la voz de Ziggy, quien gracias al tono que tiene tan parecido a su padre, da la sensación de que está ahí.

Este cover aparecerá en el próximo disco de Toots and The Maytals, Got to Be Tough, el número 24 en su carrera que se estrenará el próximo 28 de agosto. Pero mientras esperamos a que llegue, escuchen a continuación el cover que armaron con Ziggy Marley, Ringo Starr, Zak Starkey y Sly Dunbar a este clásico del reggae: