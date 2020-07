Ziggy Marley anuncia nuevo disco con Tom Morello, Alanis Morissette y Sheryl Crow

El reggae siempre será un género necesario. Por su vibra, sus ritmos y sus mensajes de amor, paz y unión. Hoy más que nunca, este género cae como anillo al dedo mientras el mundo entero padece el mismo mal. Para eso, Ziggy Marley nos tiene bien cubiertos con el anunció de su nuevo disco More Family Time en colaboración con Tom Morello, Alanis Morissette y Sheryl Crow entre otros.

El bienvenido anuncio de More Family Time llegó con un nuevo sencillo “Play With Sky (feat. Ben Harper)”. La canción, escrita por Ziggy, proviene de su nuevo álbum familiar, cuyo lanzamiento Este lanzamiento es una continuación de su álbum ganador de Grammy y Emmy de 2009, Family Time. La fecha que ahora todos estamos esperando de este próximo 18 de septiembre.

“Play With Sky” es un dueto que te promete ponerle sol a los días nublados. En esta canción alegre presenta a Ben Harper, músico estadounidense de blues, folk y soul.

El objetivo de este nuevo proyecto es capturar la energía de su hijo de 4 años. Para esto acudió a Tom Morello, Alanis Morissette, Busta Rhymes, Sheryl Crow y Lisa Loeb. La colaboración con Morello la podremos ver en “Move Your Body” junto con Busta Rhymes e Isaiah Marley. Por su parte, la colaboración con Alanis Morissette la escucharemos en una rola llamada “Please Excuse Me Thank you”.

Una parte de las ganancias de More Family Time se destinará al Marley’s 501(c)3 URGE de Marley, que apoya la educación y el desarrollo social de la escuela primaria Chepstow de Jamaica y el campamento juvenil One Love.

‘Legacy’ de Bob Marley

En otras noticias, el episodio cinco de la serie documental Legacy de Bob Marley continúa con “Punky Reggae Party”, una mirada al momento y al impacto de Bob en Londres y el resto del Reino Unido.

Desde mediados de los 70 hasta la actualidad, “Punky Reggae Party” explora cómo la música y el espíritu de Marley capturaron al Zeitgeist, detallando su firma en Island Records de Chris Blackwell y la bienvenida de su sonido y el impacto que tuvo en el Reino Unido. Especialmente los niños nacidos en Londres de la generación Windrush.