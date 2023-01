¡Que alguien nos pellizque! Se viene tremendo tour de Fall Out Boy a dos meses de lanzar nuevo álbum — So Much (For) Stardust— ¡y ya tienen invitadazos de lujo! ¿Quién quiere ver a los FOB en California y los EE.UU.?

Foto: Getty Images

¿Quiénes se suman al tour de Fall Out Boy?

¡Agárrense y ahórrenle! El So Much For (Tour) Dust trae de compañía a esas bandas que le pusieron ritmo a nuestra adolescencia emo. ¿La recuerdan? Si no, por acá les refrescamos la memoria.

Bring Me the Horizon

Oliver Sykes y compañía se codearon con los Fall Out Boy allá por el 2007-2008 cuando el Infinity on High y el Suicide Season eran el pan de cada día de todo aquel joven que se declaraba emo. Mucho grito metalcore se mezcló con el pop-punk de nuestros FOB en una playlist que aún coreamos. ¡No lo nieguen!

New Found Glory

Chad Gilbert no sólo andaba tras los huesitos de Hayley Williams en esas épocas de Warped Tour, también se echaba unas rolotas dignas de zangolotear la melena mientras soñábamos con verlos en vivo. ¿Imaginan cómo se va a armar la fiestota en el tour de Fall Out Boy?

The Academy Is…

¿Quién no se sabía este rolonón? Y si dicen que no, seguramente están mintiendo. Emo enamorado que se respetaba dedicaba esta canción a su crush de adolescencia. También había una que otra flechada por el carisma —y peinado, cómo no— de su vocal: William Beckett. ¿Qué traerán para el tour con los FOB?

Four Year Strong

El hardcore melódico no podía faltar en esta gira por la nostalgia que nos trae Fall Out Boy. Dan O’Connor era referente para todo aspirante a músico que abundaba en esos tiempos. ¿Rudo y con barba? ¡Anótennos! Pero el encanto no acababa ahí, sino que el ambientazo que construían en cada presentación no tenía igual. ¡Chéquense nomás!

Alkaline Trio

Si una banda definía a toda una generación fueron ellos. Guitarritas clásicas, coros memorables y letras que a todos nos llegaban. ¿Pensamientos intrusivos? No eran sólo una etapa, má. Aquí siguen, sólo que antes le ponían más ritmo alternativo. ¡Ya los queremos ver en el tour de Fall Out Boy!

Royal & the Serpent

¿Qué tal una propuesta fresca para no quedarnos como tíos atascados en su mejor época? Ryan Santiago trae una voz interesante muy ad-hoc para un indie-pop/electropop del bueno que nos haga mover aunque sea la cabecita. ¿Ya la conocías?

¿Qué más tienes que saber sobre el tour de Fall Out Boy?

Bandas invitadas

Bring Me the Horizon y Royal & the Serpent son los actos de acompañamiento fijos de esta gira, los demás se distribuirán en fechas seleccionadas. ¡Fíjate en los símbolos que acompañan a cada banda y búscalos en la lista!

¿Cómo estarán los conciertos de Fall Out Boy?

¡Prepárense para una gira de verano! Solecito, estadios y anfiteatros listos para un tour que seguramente pasará a la historia. Aquí dónde y cuándo.

Foto: Instagram @alternativepress

¿Cómo comprar entradas para el tour de Fall Out Boy?

Regístrate este miércoles 1º de febrero aquí antes de las 10pm ET para que te llegue un código de compra exclusivo. La otra opción es aguantar al jueves para la preventa o el viernes para la venta general. ¡Ojo! Esto es sólo para Estados Unidos.

¿Quién ya está listo para el mejor tour del año? ¡Prepárense para el Dance, Dance! ¿No vives en estas ciudades? ¡Se vienen fechas internacionales! Al calendario aún le quedan varias quincenas y al cochinito le sobra espacio. ¡A AHORRAR!