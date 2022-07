Precios, lugar y lo que debes saber sobre el concierto de Travis en CDMX

Si de algo no podemos quejarnos todos a los que nos gusta la música, es que tras el regreso de los conciertos en México, un montón de bandas y artistas que nos encantan volvieron a nuestro país para tocar en vivo y a todo color. Por shows no paramos, pero también hay quienes nos sorprendieron anunciando que estarían de vuelta por acá, como el caso de unos favoritos en esta tierra: Travis.

Como recordarán, la última vez que tuvimos chance de ver a Fran Healy, Andy. Dunlop, Dougie Payne y Neil Primrose de este lado del charco fue en 2019, cuando tocaron en Guadalajara y Monterrey junto a Keane, y formaron parte del Corona Capital de aquel año (POR ACÁ les contamos cómo se puso su presentación en el festival). Aunque, durante la pandemia estrenaron su más reciente material discográfico, 10 Songs, con el cual nos dieron ganas de tenerlos de regreso.

Travis tocando en el Corona Capital 2019/Foto: Getty Images

Travis regresará a la CDMX para festejar los 20 años de ‘The Invisible Band’

Sin embargo, después de casi tres años, Travis volverá a la CDMX por un motivo muy importante, celebrar con su público el vigésimo aniversario de uno de sus discos más importantes: The Invisible Band. El 11 de junio de 2001, la banda escocesa lanzó esta placa que fue todo un éxito, pues pasó sus primeras cuatro semanas en el número 1 en el Reino Unido y recibió una nominación en los Brit Awards como el mejor álbum de aquel año.

Es por eso que el próximo 8 de octubre, Fran Healy y compañía se presentarán en el Velódromo Olímpico donde tocarán de inicio a fin las rolas de este material discográfico como ”Sing”, Side” y “Flowers in the Window”. Pero por supuesto que durante este concierto también sonarán otros clásicos de su carrera del tamaño de “Driftwood”, “Turn”, “Why Does It Always Rain on Me?”, “Closer”, “Everything At Once” y muchas más. Así que si son fans, por supuesto que no pueden perderse esta oportunidad única.

Foto: Cortesía

¿Y qué onda con los precios y la venta de boletos?

Ahora bien, si tienen ganas de festejar los 20 años de The Invisible Band y escuchar los más grandes éxitos de Travis, deben saber que la venta de boletos para su concierto en la CDMX arrancará el próximo lunes 1 de agosto a través de la página de Superboletos (POR ACÁ se los dejamos), y en la taquilla del Velódromo –pero ojo, esta opción se habilitará un día antes del show–.

Y quizá en este punto se estén preguntando en cuánto saldrán los boletos para el show. Bueno, pues estos tendrán un costo de 1,500 pesitos mexas para la sección VIP y 1000 varitos en la parte general (aunque eso sí, estos precios son van sin cargo por servicio). Pero mientras esperamos a que la banda escocesa regrese y para calentar motores, escuchemos a continuación un rolón de este disco, ni más ni menos que “Sing”.