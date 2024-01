Travis Scott trata de olvidar una relación complicada con Emily Ratajkowski en el video de "I Know ?"

Lo que necesitas saber: Travis Scott nos sorprendió con el video de "I Know ?", pues contó con la participación oficial de las modelos Emily Ratajkowski y Anok Yai.

No cabe duda que hay pocos artistas que tienen la capacidad de juntar en un solo lugar a figuras importantes no solo de la industria musical, también de otros ámbitos. Tal es el caso de Travis Scott, quien aunque ustedes no lo crean, logró sacar a Emily Ratajkowski del retiro (o algo así) para protagonizar el videoclip de “I Know ?”.

Como recordarán, fue en 2023 cuando después de mucha espera y uno que otro retraso, el rapero estadounidense por fin estrenó su cuarto material discográfico, UTOPIA. En los últimos meses, Travis ha estado promocionando este álbum de estudio y le faltan unas cuantas fechas para cerrar con la gira que armó en Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, en medio de todo esto trae una sorpresa para todos sus fans.

Travis Scott/Foto: Getty Images

Travis Scott nos sorprende contando una historia muy essstraña en el video de “I Know ?”

Resulta que este 23 de enero, Travis Scott estrenó el video oficial de “I Know ?“, el cuarto sencillo de su más reciente disco y que además de codirigirlo junto a Dave Meyers (quien ha trabajado con artistas como Kendrick Lamar, Taylor Swift o No Doubt y colaborado con el rapero en los visuales de “SICKO MODE” o “STOP TRYING TO BE GOD”) cuenta con la participación especial de la modelo Emily Ratajkwoski, siendo su primera aparición en un videoclip musical en una década.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, en este video vemos a Travis y Emily viviendo una relación bastante complicada, pues por ahí también está involucrada la modelo Anok Yai, armando un triángulo amoroso muy essstraño porque el rapero nomás no puede olvidar al personaje de Ratajkowski a pesar de que anda saliendo con alguien más. Y si están pasando por una situación similar, esto les va a caer como anillo al dedo.

Travis Scott y Emily Ratajkowski en el video de “I Know ?”/Foto: Captura de pantalla

Como ya lo mencionábamos antes, Travis Scott se encuentra terminando la gira de promoción de UTOPIA. Sin embargo, nosotros no perdemos la esperanza de que en una de esas, después del enorme recibimiento que tuvo durante su debut en México y el éxito de su presentación en el festival AXE Ceremonia 2023, se anime a regresar a nuestro país.

Pero mientras manifestamos que Travis vuelva de este lado de la frontera para sorprendernos una vez más con su show, a continuación les dejamos el video de “I Know ?” protagonizado por Emily Ratajkowski y la participación especial de Anok Yai.

