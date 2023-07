Lo que necesitas saber: Tuvieron que pasar cincos años para que Travis Scott estrenara un nuevo disco. Pero este 2023 regresa con 'Utopia', un álbum muy esperado con el que confirma su estatus en el rap actual.

El enorme Travis Scott, que es uno de los raperos más grandes de la actualidad, por fin lanza Utopia, un disco de 19 rolas que promete no bajar el nivel al que el originario de Houston nos tiene acostumbrados.

A primera vista, Travis Scott nos sorprende con una lista de colaboradores abrumadora y que tiene de todo un poco. Beyoncé, Bon Iver, Sampha, Drake, Playboi Carti, 21 Savage, The Weekend, Young Thug, James Blake, Kid Cudi, Bad Bunny, Future y SZA participan en este disco.

Travis Scott por fin estrenó su esperado disco ‘Utopia’/Foto: Getty Images

En la producción, Travis Scott atrajo a talento de primer nivel, y se unieron Boi-1da, Metro Boomin, The Alchemist, y Pharrell Williams, entre decenas más. Sorprende que en los créditos de producción de “Thank God” encontremos a Kanye West, y para “Modern Jam”, se unió Guy Manuel de Homem-Cristo (Daft Punk).

Y llegados de áreas muy distintas, James Blake y Justin Vernon (Bon Iver) escriben y producen en varias rolas del nuevo disco de Travis Scott, en lo que es una grata colaboración que no es sorpresiva, pero no esperábamos tantas canciones.

Travis Scott nos trae muchos subgéneros con el mismo sello de calidad

Travis Scott no se movió del rap como base para este disco, pero aprovechó lograr reunir mucho talento, para explorar áreas diversas. Tenemos una balada pop como “MY EYES”, en la que el rapero comparte micrófono con Sampha, con pianos que se acercan a los géneros dream, rompiendo en un rap muy clásico de Travis.

En su cuarto álbum de estudio (sin contar el disco con Quavo), Travis Scott también voltea a ver algo de R&B, escuchamos canciones como “DELRESTO (Echoes)”, que tiene tintes de electrónica obscura y bailable, detrás de la voz de Beyoncé y los sintetizadores de James Blake. Algo así sucede también en “LOOOVE”, quizás más obscura, pero se nota la composición de Pharrel Williams en el fondo, en una de las canciones en las que Travis más se deja ir en la velocidad de sus versos.

Sucede algo similar en “CIRCUS MAXIMUS”, una marcha de guerra que recuerda a “Black Skinhead” de Kanye, con la identidad de Travis Scott y una colaboración ideal con The Weekend. Los sintetizadores son al puro estilo del Dawn FM del cantante canadiense, pero las rimas del rapero van a la perfección en esta rola.

La rola más ecléctica del disco es sin duda “K-POP”, en la que la base de afrobeat (precedente al reggaetón) se una a la voz de Bad Bunny y los versos de The Weekend. De alguna manera, Travis Scott logra que la atmósfera siga teniendo su identidad sonora, en ningún momento nos sentimos fuera de Utopia. Esta mezcla de rap con reggaetón, y progresiones electrónicas tiene una producción asombrosa de Boi-1da, Illangelo, Jahann Sweet y BNYX.

Texturas obscuras y rimas recordables son las que nos regala Travis Scott con este disco

A pesar de que el Astroworld (2018) dejó altísimas expectativas del siguiente LP de Travis Scott, el rapero se tomó en serio su siguiente proyecto, y nos vuelve a regalar rimas geniales, que se quedarán en la historia del rap y que ya están acaparando la atención.

En “MELTDOWN”, Travis Scott llama a Lionel Messi y Tom Brady: “The boy going Lionel Messi, I go Tom Brady (Woo)”. Mencionando a dos de los más grandes atletas de la historia, el rapero reitera que está en un nivel comparable con ellos.}

Para “SKITZO”, el mismo Travis Scott hace referencia a su alianza con Air Jordan: “Keep it right there with my postcode (Postcode), I been jumpin’ out the gym with no Jordans on (Woah)”. Sus Jordan Cactus Jack son de los más buscados y actualmente se rumora del nuevo lanzamiento. Tal parece que el mismo Travis tiene el humor para hablar sobre la alianza, en un movimiento que al mismo tiempo ayuda al marketing y a la historia que él ha creado.

En un disco de Travis Scott muy centrado en sintetizadores y progresiones obscuras o tétricas, como en “FE!N” o la cerradora “TIL FURTHER NOTICE”, se nota la producción de James Blake y en “Modern Jam”, el beat es potentísimo, la producción a cargo de uno de los integrantes de Daft Punk.

Sabiendo lo que causa en la gente, es por eso que Travis Scott se dejó ir con la línea de ropa, accesorios y versiones físicas del álbum, que por supuesto que pueden conseguir en el sitio oficial del rapero. Y quizá es muy pronto para pedirlo, pero estaría increíble que vuelve a nuestro país para presentar este discazo, ahora con un show completamente solo.

