Cuando creíamos que la industria del k-pop ya lo había hecho todo en cuanto a conceptos innovadores, llegó tripleS, un grupo de chicas que está revolucionado la manera de hacer, consumir y vivir la música.

Desde la introducción de su primera integrante en 2022, tripleS —creado por la agencia Modhaus— ha estado cambiando las reglas del juego. Su propuesta va más allá del k-pop tradicional: los fans, conocidos como WAV, participan activamente en decisiones clave del grupo.

Así como lo leen, los fans tienen un rol muy activo en el camino que va tomando el grupo. Ellos eligen desde la canción principal de los álbumes, hasta qué integrantes formarán cada subunidad, creando un vínculo inédito entre artista y fandom.

El grupo está formado por 24 integrantes: SeoYeon, HyeRin, JiWoo, ChaeYeon, YooYeon, SooMin, NaKyoung, YuBin, Kaede, DaHyun, Kotone, YeonJi, Nien, SoHyun, Xinyu, Mayu, Lynn, JooBin, HaYeon, ShiOn, ChaeWon, Sullin, SeoAh y, JiYeon que durante dos años fueron cuidadosamente seleccionadas por sus talentos individuales.

Desde su debut en octubre del 2022, el grupo ha navegado por un amplio rango formaciones, géneros musicales y conceptos que van desde lo muy cute hasta lo feroz y oscuro, con una constante evolución en su camino que no solo es vista por sus fans sino que además, como te contábamos, es moldeada por ellos mismos.

El grupo ha crecido a paso firme en la escena global del k-pop con más de 700 mil discos vendidos, millones de views en YouTube y streams por montones. Ya llevan diez DIMENSIONs (subunidades), un EP con todas las miembros y no una, sino dos giras mundiales, la más reciente arrancando en enero de 2025.

En ZUP by Sopitas.com tuvimos la oportunidad de platicar con las chicas de tripleS. Nos hablaron de sus ambiciones a futuro, los retos de ser parte de un grupo tan innovador, y por qué se consideran el grupo de posibilidades ilimitadas.

¡Checa lo que nos contaron!

Sopitas.com: tripleS ha navegado con habilidad por una amplia gama de géneros musicales y subunidades en constante cambio, pero siempre han mantenido una esencia única que las distingue. ¿Cómo logran conservar esa identidad auténtica que las hace destacar en el mundo tan competitivo del k-pop?

Sopitas.com: Han tenido la oportunidad de brillar tanto en subunidades como en grupo completo, pero ‘ASSEMBLE’ siempre marca un momento especial para tripleS. ¿Qué retos y aprendizajes vienen con trabajar juntas como grupo completo en comparación con las subunidades?

SeoYeon: Cuando se trata de actividades con todo el grupo, la parte más desafiante definitivamente son los largos tiempos de espera y preparación. Durante los periodos de promoción casi no dormimos por las noches, así que es una prueba de resistencia. Para sobrevivir, intento dormir lo más que puedo durante los trayectos. Pero aunque físicamente es difícil, las actividades de ASSEMBLE son aquellas en las que siento el mayor sentido de logro. Las emociones compartidas entre las 24 integrantes y nuestros fans durante ese tiempo son increíblemente valiosas.

Sopitaas.com: Felicidades por el lanzamiento de ‘Are You Alive’. Esta canción se siente como una luz en la oscuridad, un mensaje poderoso de esperanza. ¿Qué significa personalmente para ti esta canción?

ChaeYeon: Uno de mis lemas en la vida es que nada dura para siempre, y por eso, el concepto de “para siempre” me parece aún más valioso y hermoso. No importa cuán perdidas o estancadas nos sintamos en un túnel oscuro, ese tiempo no durará para siempre —eventualmente, despertaremos. Lo que significa que tanto la esperanza como la desesperación son temporales.

Por eso creo que siempre hay algo que aprender de cada situación, y esas experiencias se acumulan con el tiempo. Eso es lo que significa la “esperanza” para mí, y también cómo interpreto el significado de ‘Are You Alive’.