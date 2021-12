¡Acapulcazo! Estos fueron los actos más rifados que vimos en Trópico 2021

Sin duda, este es uno de los fines de semana que más esperábamos para este año. Luego de posponerlo en 2020, Trópico volvió en 2021 para recordarnos cuánto extrañábamos los festivales de música. Por supuesto que la expectativa por esta edición estaba alta, pues se sabe que siempre se pone bomba, pero la verdad es que superó y por mucho lo que augurábamos que sucedería del 3 al 5 de diciembre en el Hotel Pierre del Mundo Imperial.

Durante estos tres días tuvimos chance de checar a un montón de artistas interesantes. Hubo prácticamente para todos los gustos, desde aquellos que querían echar el baile como si no hubiera un mañana, hasta para los que querían desgarrarse la voz cantando duro. Y sin duda, podemos decirles que vimos un montón de rostros contentos y sobre todo, mucha buena vibra porque la música regresó a la costa de Guerrero de manera triunfal.

Trópico 2021 fue una enorme fiesta que superó nuestras expectativas

Desde temprano, el público comenzó a llegar a las instalaciones del Hotel Pierre Mundo Imperial, ya sea para agarrar un buen lugar o comenzar la fiesta escuchando a los primeros DJ’s. El ambiente en Trópico 2021 era inmejorable, gracias a las medidas de prevención que se tomaron (aplicando pruebas rápidas de COVID-19 a todos los asistentes), durante esos días se sintió como si la pandemia jamás hubiera existido.

Por supuesto que en este fin de semana nos tocó ver un montón de bandas y artistas espectaculares, que hicieron de nuestra experiencia algo sumamente increíble. Como sabemos que lamentablemente no todos tuvieron chance de viajar hasta Acapulco, por acá les contamos cuáles fueron los mejores actos que checamos durante los tres días de actividades y por supuesto, qué tal se pusieron sus presentaciones. ¿Están listos? Ahí vamos.

Señor Kino

El primer día de actividades de Trópico arrancó un poco tarde, pero justo para aquellos que viajaron desde otras ciudades hasta Acapulco. Luego de una pool party que se puso bastante buena, Señor Kino se encargó de inaugurar oficialmente la actividad en los escenarios del festival, y vaya manera de calentar motores. La banda de Hermosillo, Sonora, llegó para sacudirnos con sus guitarrazos y rolas contagiosas que pusieron al público de buen humor.

Poco a poco fueron subiendo la intensidad, pero jamás decayó el ánimo mientras estuvieron en el escenario; al contrario, cuando estaban tocando se acercó un montón de gente que se interesó por lo que salía de sus instrumentos. Señor Kino en Trópico 2021 fue un gran inicio, sobre todo porque es una banda que lleva un buen rato haciendo cosas bastante interesantes y que por supuesto, no pueden perder de vista porque se están rifando como los grandes.

Clubz

Sin duda, Clubz es una de las bandas mexas más interesantes que tenemos en la actualidad. Lo que este dúo hace tanto en vivo como en sus discos es espectacular. Es por eso que antes de que tomaran el escenario Trópico, ya había un montón de gente esperando a que salieran, pero valió la pena todo el tiempo que estuvieron parados, porque pusieron el ambiente ideal que necesitábamos para arrancar con todo el primer día del festival.

“Afrika”, “El Rollo”, “Meteoro” y

Mi Banda El Mexicano

Para nadie es una sorpresa que cuando Mi Banda El Mexicano se sube a un escenario, se espera una enorme fiestota. Sin embargo, nadie veía venir lo que ocurriría con este grupazo en Trópico 2021. El lugar para verlos estaba completamente abarrotado y como era de esperarse, se armó un bailongo cuando sonaron clásicos como “Feliz, feliz” o “Bailando de caballito”, donde muchos aprovecharon para sacar los pasos prohibidos.

Pero quizá el momento más espectacular de toda su presentación en el festival fue cuando se escucharon las primeras notas de “Ramito de violetas”. No les mentimos cuando decimos que la gente se volvió loca y bailó como si no hubiera un mañana. Sin duda, Mi Banda El Mexicano superó y por mucho las expectativas que teníamos sobre su show en Acapulco, pues no sabíamos que necesitábamos escuchar esos rolones frente al mar.

Lost Acapulco

¿Hay algo mejor que ver a Lost Acapulco tocando en Acapulco? Pues sí, eso nos tocó vivir en el Trópico 2021, la combinación perfecta. Desde que la banda tomó sus instrumentos y comenzó a tocar, las cosas se salieron de control (para bien). Los cuatro enmascarados tomaron el escenario Playa del festival y nos dieron un showsazo de aquellos donde no faltó el surf y toda la actitud para demostrar por qué son una agrupación legendaria.

Entre hitazos con títulos que sorprendieron a muchos y el relajo que armaron mientras tocaron, dieron como resultado una presentación explosiva y única. Por supuesto que dejaron con ganas de más (porque hasta les pidieron otra rola) y a pesar de que nos dieron un bonus, sentimos que el tiempo no fue suficiente como para disfrutar por completo de su show. Pero bueno, no nos podemos quejar, se lucieron y fue un gran detalle verlos en Trópico.

Ed Maverick

En los últimos años, Ed Maverick ha evolucionado a pasos agigantados. Eso se puede escuchar en las primeras rolas que estrenó en plataformas digitales, comparadas con las que acaba de lanzar recientemente. Sin embargo, su cambio también se puede ver en el escenario, pues en Trópico 2021 nos regaló una presentación sumamente íntima y memorable frente al mar, y con un público deseando escuchar y corear esas canciones dolorosas.

A pesar de que su set fue mucho más calmado en comparación con lo que habíamos escuchado previamente, Ed juntó a un gran público y se rifó como los grandes cantando rolas como “Nos queda mucho dolor por recorrer”, “Nadie va a pensar en ti mejor que yo” y “Del río”. Pero como era de esperarse, la gente perdió la cabeza cuando se escuchó “Fuentes de Ortíz”, “Acurrucar” y “Ropa de bazar”, donde todos corearon a todo pulmón estas canciones.

Jessie Reyez

Luego de ver a Ed Maverick en la playa, nos lanzamos un rato a ver a Jessie Reyez en el escenario Trópico. A pesar de que no había mucha gente viendo a la cantante canadiense con ascendencia colombiana, poco a poco hizo que el público se acercara para escuchar su presentación, que debemos decir que nos sorprendió y mucho porque vaya que hubo un montón de intensidad en su interpretación. Pero vamos por partes.

Con tan solo una guitarrista acompañándola, Jessie dio una enorme muestra de su talento. Tan solo esos acordes delicados y su espectacular voz, fueron suficientes para dejar a todas las personas que iban pasando con el ojo cuadrado (y claro, hacer que muchos se tomaran unos minutos para verla en vivo y a todo color). Lo que hizo la artista fue una gran previa para lo que vendría, un momento de calma antes de la tormenta de beats.

L’Impératrice

Una locura: esa sería la palabra indicada para describir la presentación de L’Impératrice en Trópico 2021. Si de por sí las expectativas por ver a la banda francesa sobre el escenario estaban por los aires, las superaron y por mucho cuando se subieron al escenario principal. No les mentimos cuando decimos que se sentía una comunión entre el grupo y el público, quienes durante una hora y sin entender muy bien el mismo idioma, se sintieron como uno solo.

La agrupación no se guardó absolutamente nada, soltaron hit tras hit para echar el baile sabroso y por momentos hasta se aventaron varias improvisaciones que nos volaron la cabeza. “Agitations tropicales”, “Erreur 404”, “Sonate pacifique” fueron solo algunas de las rolas con las que L’Impératrice conquistó Acapulco y parte de esta edición de Trópico. Así que ya lo saben, si tenían dudas de comprar boletos para su show en CDMX, ármenlos de una vez porque valen la pena.

Caribou

El segundo día de actividades de Trópico 2021 lo cerramos de manera épica. A pesar de que ya andábamos cansados y extasiados con lo que vimos con L’Impératrice, Caribou llegó para decir “quítate que ahí te voy”, porque dio un show memorable. Dan Snaith y la banda que lo acompaña tomaron sus puestos y de inmediato nos dieron un enorme viajesote al ritmo de beats que durante más de una hora nos hicieron olvidarnos del mundo.

Sin duda uno de los momentos que nos puso la piel chinita fue cuando sonó “Sun”, porque la versión que se aventaron duró más de 10 minutos mientras Snaith y compañía demostraban su enorme maestría detrás de sus instrumentos. ¿La cereza del pastel? Justo cuando terminó su presentación en el festival, aparecieron en el cielo de Acapulco los fuegos artificiales, dando por concluida una noche mágica acompañada de la música de Caribou.